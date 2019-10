Thaïlande, Japon et Australie: autant de victoires, 75 points pour Marc Marquez en MotoGP, champion du monde pour la huitième fois. Même longue tournée, 29 points pour Alex Marquez en Moto2. D’autres ont fait mieux: Luca Marini (50), Brad Binder (49), Jorge Martin (46) et Tom Lüthi (45). La situation du plus jeune des deux frères de Cervera est néanmoins intéressante, avec 28 points d’avance sur Lüthi à deux courses de la fin. Reste qu’avant de prendre le départ de «sa» course, l’aîné, Marc, a fait le détour par le stand du frangin, pour le rassurer. C’est non seulement une habitude entre eux deux, c’est aussi un signe que l’octuple champion du monde a compris que la tâche d’Alex ne serait pas forcément aisée en Malaisie, puis à Valence.

A Phillip Island, comme une semaine plus tôt à Motegi, Alex Marquez était tendu, sa position en selle montre qu’il était crispé, à un point tel qu’il n’a pas arrêté de se battre avec des adversaires qu’il dominait nettement quand il était dans sa meilleure période de la saison. Alors oui, sur le tracé le plus spectaculaire du calendrier, les pilotes Kalex ont connu plus de soucis qu’habituellement. Mais l’un d’entre eux, Tom Lüthi, a réussi avec son équipe à trouver la recette pour jouer le podium: «Alex sent la pression? C’est normal, dans sa situation. Mais cela ne va rien changer à ma façon de faire: mathématiquement, le titre n’est pas encore gagné pour lui, donc pas encore perdu pour moi, je vais continuer sur ma lancée en espérant que la tendance sera la même, voire renforcée dans une semaine en Malaisie», explique le Bernois.

Puisqu’on parle mathématiques: ils sont encore cinq à pouvoir espérer le titre Moto2, Alex Marquez (242 points), Tom Lüthi (214), Brad Binder (209), Jorge Navarro (199) et Augusto Fernandez (192). «J’ai appris que j’étais encore dans le coup en arrivant au pied du podium», rigole d’ailleurs le vainqueur du jour, Brad Binder.

DOUBLÉ HONDA EN MOTOGP: ET JORGE LORENZO?

Marc Marquez, sans pitié pour Maverick Viñales, encore vainqueur; Cal Crutchlow qui profite de la chute dans le dernier tour du pilote Yamaha pour terminer deuxième; Johann Zarco qui s’en sort avec les honneurs (26,7 secondes perdues sur 27 tours) avec une treizième place pour sa première course en Honda: on avait le sourire au HRC, le service compétition du plus grand constructeur au monde. Seule ombre – ce n’est plus une ombre, c’est un rideau noir fermé! – au tableau, la performance de Jorge Lorenzo. Le plus Tessinois des pilotes espagnols termine dernier à 66 secondes, il a donc perdu en moyenne 2,4 secondes au tour sur le vainqueur. Son meilleur chrono en course est plus rapide de 7 dixièmes seulement du meilleur temps Moto2, signé au quatrième tour par Tom Lüthi. Question: jusqu’à quand va-t-on accepter cela?

AEGERTER, CE N’EST PAS TOUS LES JOURS CHANCE...

«J’ai eu beaucoup de chance samedi en sauvant d’une manière spectaculaire un highside, la chance m’a manqué aujourd’hui en course»: parti vingt-cinquième, Dominique Aegerter était revenu en dix-septième position lorsque, à 9 tours de la fin, il a été touché par le Thaï Chantra. «J’ai relevé ma moto, je suis reparti, mais beaucoup trop loin. Le neuvième rang de mon équipier Stefano Manzi montre que la MV-Agusta progresse et a un sacré potentiel. Après deux journées «off», je vais me concentrer à nouveau totalement pour le GP de Malaisie et j’espère que d’ici là, j’aurai réglé mon avenir, ce qui me fera le plus grand bien moralement», confie Aegerter.

TROIS POINTS POUR JESKO RAFFIN

On l’attendait bien sûr beaucoup sur ce circuit de Phillip Island qu’il adore. Et on l’a vu, aux essais et en course, où il s’est longtemps battu dans le peloton des poursuivants où se trouvaient notamment Alex Marquez, Baldassari, Schrötter et consorts: Jesko Raffin termine finalement treizième de ce GP d’Australie. «Je peux être satisfait de cette petite collecte, dans la mesure où ce furent 25 tours à la limite. Mon départ et mon premier tour ont été bons, j’étais dans le bon groupe, je me sentais bien, mais dès le dixième tour, je n’ai plus réussi à tenir le rythme. C’est encore un des points faibles de notre moto: quand la quantité de carburant diminue, que la machine devient donc plus légère, apparaissent des petits problèmes qui nous compliquent la tâche. Mais ce week-end nous a aussi montré que, petit à petit, nous approchions de la tête et même si j’adore Phillip Island, je me réjouis beaucoup du week-end prochain pour voir à quel niveau nous nous situerons à Sepang», explique le Zurichois.

