Jorge Lorenzo (Ducati) a décroché samedi la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP et s'élancera devant son coéquipier italien Andrea Dovizioso et le Français Johann Zarco (Yamaha Tech 3). Thomas Lüthi a lui réussi à Silverstone sa meilleure qualification de l'année et partira en quinzième position dimanche.

Sur une piste détrempée, l'Espagnol a bouclé son tour le plus rapide en 2 minutes 10 secondes et 155/1000e, devançant Dovizioso de 159/1000e, et Zarco de 284/1000e. Le champion du monde en titre, l'Espagnol Marc Marquez, s'élancera lui de la deuxième ligne (5e des qualifications). Le pilote bernois, toujours aucun point au compteur cette saison, a réalisé un temps de 2 minutes 14 secondes et 198/1000e.

De quoi peut-être faire mieux que seizième dimanche, ce qui reste son meilleur résultat en course en MotoGP. Il avait réussi pareille performance au Qatar, en France et en République Tchèque.

Face aux risques de pluie et après concertation, la course MotoGP du GP de Grande-Bretagne, initialement prévue à 14h00 dimanche, a été avancée à 12h30. — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 25 août 2018

Fracture de la jambe

Plus tôt dans l'après-midi, la deuxième séance de qualifications avait été reportée à cause de conditions de sûreté jugées insuffisantes par la direction de course. Plusieurs pilotes étaient partis au tapis dans le même virage, apparemment victimes d'une grosse flaque d'eau.

L'Espagnol Tito Rabat s'est d'ailleurs blessé dans sa chute et a été soigné par les commissaires durant de longues minutes dans le bac à gravier avant d'être évacué au centre médical du circuit, conscient, pour davantage d'examens. Selon «Eurosport», il s'est fracturé la jambe droite.

RT @WotqsaRWMweB2Ei: RT @MotoGP: You won't see many faster crashes that THIS! ????



Amazing to see @TitoRabat jump straight back up onto his feet and walk away!#BritishGP ???????? pic.twitter.com/bi7m2EO6rP — MotoGP Fans Club (@MotoGPFansClub) August 25, 2018

(afp/jsa/nxp)