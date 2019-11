La course de Moto3 disputée dimanche sur le circuit Ricardo Tormo à Valence (Espagne) a été interrompue en raison d'un accident survenu au 2e tour impliquant cinq pilotes.

L'Italien Dennis Foggia est resté allongé sur la piste après avoir été heurté de plein fouet par la moto de l'Espagnol Carlos Tatay revenue sur la piste après que son pilote a chuté, entraînant trois autres concurrents avec lui.

#ValenciaGP ???????? #Moto3



Drapeau rouge ! ????



Un accrochage entre 5 pilotes et la moto de Denis Foggia en feu ???? au virage 11 ! pic.twitter.com/yDAY1y4QT0 — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) November 17, 2019

Le départ de la course avait déjà été retardé d'une dizaine de minutes après une chute de l'Espagnol Aron Canet dans le tour du chauffe. Ce dernier avait toutefois pu rejoindre la ligne de départ et s'était élancé dernier après s'être qualifié 4e.

Selon les premières informations données par les organisateurs, Dennis Foggia est conscient.

La course a repris après l'évacuation de la piste. Elle a vu la victoire de l'Espagnol Sergio Garcia - sa première dans la catégorie -, devant l'Italien Andrea Migno et un jeune rookie espagnol de 16 ans, Xavier Artigas, troisième pour sa première course en Moto3! Le champion en titre, l'Italien Lorenzo Dalla Porta, a lui été l'une des victimes d'un autre accident impliquant plusieurs coureurs après le 2e départ et n'a terminé qu'en 21e position.