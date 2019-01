Oui, vous avez bien lu: Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci y présenteront leurs nouvelles – quelque peu modifiées – couleurs au Centre de Recherches et de Développement du groupe Phillip Morris International, sur les bords du lac, à Serrières.

On y découvrira aussi, bien sûr, la nouvelle Desmosedici dont on dit qu’elle pourrait réserver quelques surprises sur le plan aérodynamique. C’est la première fois depuis 25 ans – Kevin Schwantz et son team Lucky Strike Suzuki avaient alors pris l’air, sain, de Verbier – qu’une telle manifestation se déroule en Suisse.

La semaine suivante (le 23), ce sera au tour du baptême du nouveau duo Honda-Repsol, Marc Marquez et Jorge Lorenzo (à Madrid), le 4 février Valentino Rossi et Maverick Viñales seront en Indonésie pour dévoiler la nouvelle Yamaha officielle et une semaine plus tard, dans son fief de Mattighofen, KTM recevra son nouveau pilote d’usine, Johann Zarco. Juste avant (du 6 ou 8 février) se seront tenus les premiers tests 2019, à Sepang (Malaisie). (nxp)