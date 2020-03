La décision a été prise dimanche soir: le GP du Qatar du 8 mars, première manche du championnat du monde 2020, ne comprendra que deux classes, le Moto2 et le Moto3. La course MotoGP a en effet été annulée en raison des restrictions imposées par les autorités qatari et touchant essentiellement les passagers italiens et japonais entrant au Qatar.

En cause, bien sûr, la crise actuelle due au coronavirus. Le gouvernement qatari a en effet décidé que tous les passagers arrivant depuis l’Italie ou qui auraient été en Italie ces deux dernières semaines seront immédiatement placés pour une quarantaine d’au minimum 14 jours.

Or, les teams MotoGP, qui ont testé à Losail il y a une semaine, sont tous revenus en Europe. L’Italie jouant un rôle clef dans la catégorie – par ses teams, Ducati, Aprilia, Pramac, LCR – et par ses pilotes – Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci -, il a été décidé d’annuler la course de la catégorie-reine.

En revanche, les pilotes et les équipes Moto2 et Moto3, qui ont testé ces trois derniers jours et qui sont déjà au Qatar, ne sont pas concernés. Il y aura donc une course Moto3 et une course Moto2 dimanche prochain à Losail, selon un horaire qui doit encore être défini.

Jean-Claude Schertenleib