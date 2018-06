Le pilote espagnol Dani Pedrosa a reçu la visite de son compatriote Pau Gasol entre deux tours de piste à moto sur le circuit de Montmelo en Catalogne.

Un «face-à-face» (ou plutôt« face-à-nombril») entre deux sportifs catalans qui n’est pas passée inaperçu. On vous laisse deviner pourquoi.

Indice: le pilote Honda mesure 160 cm contre 213 cm au joueur des San Antonio Spurs.

Just a photo of 5ft 2in tall @26_DaniPedrosa stood next to @paugasol who is a whopping 7ft tall. Thank you that'll be all. pic.twitter.com/xz7L9FRXfL