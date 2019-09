«La victoire est belle, ce qui est encore plus beau, ce sont les 93 points d’avance au championnat»: 93, comme le numéro de Marc Marquez. 93, l’équivalent de près de quatre courses, alors qu’il en reste six à disputer. A Misano, devant une foule jaune qui n’a cessé de le huer, le meilleur pilote du monde a mis tout le monde d’accord. Son seul adversaire en piste? Fabio Quartararo, le phénomène français, qui n’a cédé son leadership qu’à quelques encablures de l’arrivée: «Le plus beau moment de ma vie. Pas l’attaque victorieuse de Marc, non, mais toute la course: pour la première fois, je me suis battu avec lui du début à la fin», avoue Quartararo. Que Marquez a adoubé ce week-end: «Je sais qu’il sera mon principal adversaire ces prochaines années», rappelle le champion du monde. Qui n’a pas gêné de se transformer en pronostiqueur: «Fabio gagnera sa première course en MotoGP avant la fin de la saison!» Il le mérite tant...

LÜTHI, LES SENSATIONS RETROUVÉES

Plus que le résultat (4e), solide, les sensations retrouvées: après une période compliquée, bien que jouée sur un niveau qui reste très élevé, Thomas Lüthi et son équipe technique ont fait un pas important ce week-end à Misano. Au fil des jours, l’écart avec les meilleurs a diminué à coups de dixièmes de seconde et en course, après un départ impressionnant, le Bernois n’a perdu le contact avec Alex Marquez (3e de la course) qu’après avoir connu un souci, en changeant un rapport: «Pour la première fois depuis la Catalogne, nous nous sommes battus aux avant-postes de nos propres forces, sans profiter de soucis d’adversaires. Cela est très intéressant pour la suite du championnat», explique Lüthi, troisième du classement intermédiaire du championnat, à 38 points du leader Marquez. Il reste six GP, soit 150 points à distribuer.

«NATI» - «MANNSCHAFT»: 3-1!

A l’heure qu’il est, la Suisse bat l’Allemagne (mais aussi la France, par 3 à 1). Il ne s’agit pas de football, bien sûr, mais bien du nombre de pilotes qui devraient rouler en GP en 2020! Après Thomas Lüthi (il avait un contrat de deux ans) et Jesko Raffin (il a signé une entente d’une année avec le team NTS Moto2), c’est désormais le Fribourgeois Jason Dupasquier (18 ans) qui est assuré d’être en mondial (Moto3, pour lui) en 2020. Le contrat avec le team allemand de Florian Prüstel a été signé dimanche matin. Jason avait participé, au lendemain du GP d’Autriche, à une journée d’essais au guidon d’une des KTM de l’équipe allemande, qui aligne cette année les Tchèques Kornfeil et Salac: «C’est une formidable opportunité pour moi», confie le Fribourgeois, cinquième du classement intermédiaire de la Rookies Cup, avant les deux ultimes manches d’Aragon, le week-end prochain.

POKER MENTEUR AUTOUR D’AEGERTER

Réunion de crise post-course – gros soucis de freinage, Dominique Aegerter a terminé 18e du GP Moto2 -, messes basses et mines pas plus élevées, tension latente: le GP de San Marino et de la Riviera de Rimini s’est terminé curieusement pour le pilote suisse de chez MV-Agusta. Souci technique en piste, mais, surtout, situation de plus en plus complexe en coulisses. Une situation qui s’est encore désagrégée dans la journée, quand le bruit a couru que Romano Fenati, l’ex-banni des GP, avait signé un contrat chez MV pour l’an prochain. Commentaire d’Oliver Imfeld, le manager d’Aegerter: «J’ai entendu cette histoire, j’ai posé directement la question à Giovanni Cuzari, le propriétaire de l’équipe, il m’a répondu que ce n’était pas vrai. Soit il me ment, soit l’information a été inventée.» Précision de Carlo Pernat, le manager d’Andrea Iannone qui est devenu, ces derniers jours, le manager de Romano Fenati: «Une offre existe, mais il n’y a rien de signé!» Dans une semaine, tout le monde se retrouve en Aragon. Pour la suite du jeu: «Mais qui dit quoi et combien ça coûte.»