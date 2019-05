Lorenzo Baldassarri continue de dominer le championnat du monde de Moto2. L’Italien de 22 ans a remporté dimanche le Grand Prix d’Espagne pour s’offrir sa troisième victoire en quatre courses. «Balda» caracole ainsi en tête du classement général avec 75 points.

Dans son sillage, on retrouve un certain Thomas Lüthi (58 points). Le Bernois de 32 ans, vainqueur du précédent GP aux Etats-Unis, a cette fois terminé au pied du podium, juste derrière le trio Baldassarri, Jorge Navarro et Augusto Fernandez. Le Zurichois Dominique Aegerter a pour sa part pris la 13e place de l’épreuve. (nxp)