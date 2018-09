Il est le plus jeune des pilotes suisses avec le niveau GP, mais on ne le veut pas. On ne le veut plus. Ces prochaines semaines, Jesko Raffin devrait être couronné champion d’Europe Moto2. Ce week-end en Aragon, comme il l’avait si brillamment fait à Misano il y a deux semaines (15e, en étant parti dernier), il remplacera encore un pilote espagnol dans le team SAG qui avait été le premier à lui donner une chance, il y a trois ans. On le reverra encore, Jesko, notamment au Japon, en Australie, en Malaisie et certainement lors de la finale de Valencia. Pour autant de barouds d’honneur, pour autant de moments de bonheur. Car ce jeune homme de 22 ans, dont la vie n’a jamais été un long fleuve tranquille, est attachant. Discret dans un paddock ou ceux qui gonflent leur thorax sont majoritaires. Presque timide là où d’autres n’hésitent pas de parler d’eux à la troisième personne.

Jesko Raffin

«Ce qu’il a réussi à Misano est extraordinaire. Il mériterait tellement d’avoir une nouvelle chance en Moto2»: l’homme qui parle est son futur équipier, Thomas Lüthi. Comment? Eh oui, l’employeur 2019 de Tom, le team Dynavolt-Intact de Jürgen Lingg, est une des équipes qui a été choisie par le système pour aligner un pilote dans la future Coupe du monde Moto-E, qui se jouera l’an prochain dans le cadre de cinq GP. Même moto pour tous, silencieuse mais rapide. Parce que l’avenir, c’est l’électricité et que l’avenir, c’est déjà aujourd’hui. Et c’est Jesko Raffin qui a été choisi par l’équipe allemande: «C’est une première option intéressante», explique le Zurichois. «Ce n’est pas seulement une nouvelle catégorie, c’est aussi et surtout un concept novateur. Il y a bien sûr beaucoup de points d’interrogation, j’ai de la peine à m’imaginer ce qui m’attend, quelles vont être les sensations sur une telle moto. Cela, je ne devrais le découvrir qu’en novembre...»

Devrais. Au conditionnel. Parce que si les premiers essais Moto-E sont programmés les 23, 24 et 25 novembre, à Jerez de la Frontera – en même temps que les premiers essais des Moto2 de demain, avec le moteur trois cylindres Triumph -, Jesko Raffin sera engagé, le même week-end... pour la finale du championnat d’Europe Moto2: «Mathématiquement, je peux assurer mon titre avant cette finale, mais j’ai un contrat – avec le team junior de Swiss Innovative Investors de Fred Corminboeuf – et je le respecterai. Parce que j’ai toujours été correct.»

Trop correct? Trop gentil? Pas assez hâbleur? Même s’il est très jeune, Jesko Raffin est un peu resté un pilote à l’ancienne. Qui préfère les faits et gestes – le travail, la remise en question – que les paroles. Il aurait mérité d’avoir une seconde chance au plus haut niveau. On est beaucoup à le savoir, ce qui ne change malheureusement rien à son histoire.

Alors, on se dit que dans le futur peloton très hétéroclite de la Moto-E (on aura une première liste de noms dans deux semaines, en Thaïlande, mais on sait que des gars comme Randy De Puniet, Julian Simón, Nico Teról, ainsi que des pilotes habituellement actifs en mondial d’endurance, comme Kenny Foray, devraient être de la partie), Jesko Raffin sera un sacré ambassadeur. Qui fera son boulot comme toujours et qui, comme toujours, ne fera pas de bruit. En parfaite osmose, donc, avec sa nouvelle moto de course. Silence, ils vont tourner...