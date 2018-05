Michael Bartholémy, le chef du team Marc-VDS de Thomas Lüthi en MotoGP, a été licencié par le propriétaire de l'équipe, Marc van der Straten, en marge du GP de France. Bartholémy occupait son poste depuis huit ans.

Marc VDS MotoGP team boss Michael Bartholemy says his role is not under threat amid reports of a rift with owner Marc van der Straten

https://t.co/2N6FNo5IyW pic.twitter.com/T4rC4cKVOC