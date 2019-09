S’il y avait encore besoin d’une piqûre de rappel pour que les innombrables supporters de Valentino Rossi rejoignent, ce dimanche, le World Circuit Marco Simoncelli, à Misano, elle a été assénée de façon magistrale par les deux plus grandes vedettes du sport motocycliste moderne, Rossi, bien sûr et celui qui désormais part à l’assaut de ses records, Marc Marquez. Que s’est-il passé? Depuis quelques semaines, comme s’ils avaient appris quelque chose de leurs jeunes confrères de la classe Moto3, les meilleurs pilotes du monde n’hésitent plus, au moment de la superpole, à la jouer tactique. Soit en cherchant le sillage idéal, soit en ne se gênant pas de taquiner un adversaire. Ainsi, dans leur dernier tour, Marquez et Rossi se sont retrouvés roues dans roues, le champion sortant et à venir revenant sur la star des stars. L'Espagnol a passé l'Italien en mettant ses roues sur la zone verte qui délimite le circuit, avant que Rossi ne contre plus loin à un endroit impossible à négocier à une telle vitesse. Résultat: dernière chance perdue pour les deux stars, un geste de Marquez et le début de longues discussions, qui n’allaient pas se terminer avant la nuit. Les deux hommes ont été convoqués par le Collège des commissaires, mais aucune sanction n’a été prononcée.

ROSSI ACCUSE ET PLAIDE NON COUPABLE

La version de Valentino Rossi: «Marquez a essayé de me ralentir deux fois dans mon dernier tour rapide. Quand il est sorti sur la partie verte, sur le côté de la piste, je me suis dit qu’il allait s’écarter, car son tour était perdu. Moi, j’étais toujours dans mon tour rapide et j’ai tout donné pour le finir. Je suis rentré trop fort dans un virage et j’ai raté ma sortie. Est-ce que ça me rappelle Sepang 2015 (il y avait eu flirt rapproché des deux adversaires en piste et une jambe tendue qui avait provoqué la chute de Marquez)? Non, rien à voir. Aujourd’hui, ce fut plutôt comme en Argentine, lorsqu’il m’avait fait tomber sans le moindre remord.»

MARQUEZ RÉPOND ET SE DÉFEND

La version de Marc Marquez: «Je suis reparti des stands pour mon dernier run, j’étais seul. Puis, sur la piste, j’ai trouvé Valentino qui roulait lentement et je me suis placé derrière lui. Je ne voulais pas pousser. Au dernier tour, il y avait un espace entre nous, je suis revenu, je l’ai dépassé et c’est seulement après avoir regardé la télévision que j’ai réalisé que j’étais dans la partie verte du tracé, ce dont je n’étais pas sûr au moment où j’ai placé mon attaque. Puis, au virage No 14, j’ai vu sa moto entrer à une vitesse telle qu’il était impossible de tourner. Heureusement, j’ai réussi à éviter l’accident. Mon geste? Je ne voulais pas m’excuser, c’était pour essayer de comprendre ce qui se passait, car ce type de dépassements en qualifications est étrange. Je ne suis pas en colère, ce n’est pas mon problème; je me bats pour le championnat, d’autres ne peuvent pas le faire.»

ET QUI RIGOLE? C’EST POL...

Les deux monuments de la course qui se sont transformés, l’espace de quelques minutes, en deux jeunes loups qui se cherchent des noises, ceux qui rigolent bien sont Viñales (pole) et Quartararo (troisième), mais plus encore, certainement, un extraordinaire Pol Espargaró, qui place la KTM au centre de la première ligne, avec le deuxième chrono. A noter que le Français Johann Zarco, qui a obtenu son billet pour la superpole avec la seconde KTM officielle, a signé le huitième temps; mais il ne s’élancera que de la onzième place de la grille, pénalisé qu’il a été après son attaque trop musclée de Silverstone, sur le Portugais Miguel Oliveira.

ÇA VA MIEUX POUR TOM LÜTHI

Septième chrono («dommage, pour 17 millièmes, je rate la deuxième ligne»), Thomas Lüthi a bien réagi après une première journée difficile. «Aujourd’hui, Fabio Di Giannantonio était trop fort. Le positif, c’est que je suis revenu au contact des autres – il pense bien sûr à Alex Marquez, Fernandez et consorts – et plus encore, j’ai enfin de bonnes sensations sur la moto, ce qui me permet de freiner un peu plus tard. Je me sais capable de réussir de bons départs; le but sera de rester dans le groupe de tête jusqu’à la fin», explique Lüthi.

VA-T-ON DEVOIR CLÔNER JESKO RAFFIN?

Deux courses de la nouvelle Coupe F.I.M. MotoE sont au programme de ce GP de San Marino. Quatrième des qualifications, le Zurichois Jesko Raffin a terminé quatrième de la première. Au terme d’une journée pour le moins particulière, pour lui: en début d’après-midi, il apprenait qu’il participerait aux cinq prochains GP avec la NTS qui sera sa monture en 2020. Problème: cette année, défendant les couleurs du team Dynavolt Intact GP en MotoE, Raffin est également pilote de réserve de l’équipe de Tom Lüthi. Et comme l’équipier du Bernois, l’Allemand Marcel Schrötter, s’est blessé samedi matin (quadruple fracture de sa clavicule droite), Raffin devrait rouler à sa place le week-end prochain en Aragon.

DUPASQUIER CONSERVE SON CINQUIÈME RANG

Une première décision est tombée en Rookies Cup: l’Espagnol Carlos Tatay succède au Turc Can Öncu au palmarès de «la» formule de promotion des GP. Les deux dernières courses, programmées en Aragon le week-end prochain, ne changeront rien à l’affaire et on attend d’un jour à l’autre l’officialisation de son passage dans le team, Red Bull KTM Tech3 l’an prochain; l’équipe française dirigée par Hervé Poncharal va en effet découvrir la classe Moto3 en 2020. Septième de la course après avoir perdu pas mal de terrain dans le premier tour, le Fribourgeois Jason Dupasquier conserve pour un point son cinquième rang au classement général.