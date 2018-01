Dominique Aegerter (27 ans) sera l'unique pilote de l'écurie Kiefer Racing cette année en Moto2. Le Bernois pourra donc poursuivre sa carrière en championnat du monde. Cette issue constitue un soulagement pour lui après un hiver rempli d'incertitudes.

L'écurie allemande, pour qui Aegerter roule depuis l'an passé, a annoncé qu'elle n'alignera que le Suisse en 2018, avec donc une structure à un seul pilote. La moto utilisée sera une KTM, alors que Kiefer engageait des Suter l'an dernier.

