A une semaine du premier GP de la saison, sur le circuit de Losail (Qatar), les pilotes Moto2 et Moto3 ont entamé leur répétition générale. Dominateur des essais de Jerez de la Frontera, la semaine dernière, Thomas Lüthi (Kalex) a signé le meilleur chrono de la première séance, avant de privilégier le travail sur la distance. Il termine finalement la journée au 12e rang, à 6 dixièmes du meilleur chrono signé par l’Espagnol Jorge Navarro (Speed Up): «Rapidement dans le coup, j’ai ensuite connu un peu plus de difficultés, mais le travail effectué est bon. J’ai renoncé, dans la dernière séance, à partir avec des pneus neufs, je préfère me concentrer sur la mise au point, qui n’est pas encore parfaite. Ce n’était que le premier de trois jours de tests, restons calme!»

Dupasquier s'en sort très bien

En grosses difficultés à Jerez (deux chutes), le Zurichois Jesko Raffin (NTS) est 23e : «C’est un peu comme si je devais tout reprendre à zéro, mais les sensations sont nettement meilleures que ne l’est le résultat», précise Raffin. Précision: le Britannique Sam Lowes, qui s’est blessé il y a deux semaines (épaule), n’est toujours pas présent.

En Moto3, c’était jour de grande découverte pour le Fribourgeois Jason Dupasquier: «J’ai pas mal travaillé avec la console de jeu et j’ai analysé les images de l’an dernier, pour essayer de comprendre ce nouveau circuit», explique Jason, qui a immédiatement apprécié le tracé qatari: «Rapide, j’adore. Une journée positive», explique le pilote de Sorrens, qui signe le 22e chrono, deuxième des «rookies».

Jean-Claude Schertenleib