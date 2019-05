«Non, non, je vais bien, pas de soucis!» Très rapidement, en haussant les épaules, Tom Lüthi contrôle à peine une légère grimace. Son roulé-boulé dans le bac à sable a été impressionnant, concluant une journée compliquée pour Tom Lüthi: «Les problèmes sont plus importants que les écarts», dit-il.

Dix-septième à 696 millièmes du meilleur temps provisoire, Tom a regardé comme tous les prévisions météorologiques. Il sait qu’il risque de pleuvoir samedi en fin de matinée, pour la troisième séance d’essais libres, celle au terme de laquelle les 14 premiers seront directement qualifiés pour la superpole. «On doit encore travailler, beaucoup. Pour le moment, c’est l’arrière qui me pose le plus de soucis, mais on sait que tout est question d’équilibre; chaque intervention dans un domaine a des conséquences sur d’autres. J’espère bien sûr que la piste soit sèche samedi matin, pour éviter le piège du repêchage. Mais malheureusement, je n’ai aucune influence sur la météo.»

On l’attendait abattu, il serait presque joueur. Deux solutions: soit il a trouvé quelque chose qui fonctionne et qu’il n’a pas pu utiliser assez longtemps en fin de séance («j’en voulais peut-être un peu trop. Lorsqu’on tombe, c’est que l’on commet une erreur»), soit il joue l’optimiste pour masquer son désarroi. Ce qui n’est pas dans ses habitudes. Précision: 33 chutes ont été recensées ce vendredi. C’est beaucoup pour une journée «sèche».

Pol Espargaro au sol, 33 chutes ont été dénombrées vendredi au Mans.

DOMI: «MON FUTUR EST ICI»

Le week-end dernier, Dominique Aegerter était en visite à Imola: «C’est la première fois que je voyais ce circuit, la première aussi que je découvrais le paddock superbike. On voit qu’il y a beaucoup moins d’argent qu’ici, mais il y a des choses très sympas, comme les cérémonies des podiums, qui se font dans le paddock, au milieu des fans.»

Ambassadeur de MV-Agusta, «Domi» a-t-il profité de son voyage pour sonder le marché? «Mon futur, j’aimerais qu’il se situe ici, en Moto2, avec MV. Nous n’en sommes qu’à la cinquième course de la saison, c’est un peu tôt pour parler de 2020, non?» Pour l’heure, le travail, dans son cas également, ne manque pas: «Les tests de Jerez ont été intéressants, nous avons eu trois fois une heure à disposition, notamment pour essayer un nouveau châssis que j’utilise ici. En début de journée, l’impression n’était pas mauvaise. Malheureusement, je n’ai pas réussi à progresser suffisamment l’après-midi.»

Rappel: mardi et mercredi (Tom Lüthi et son team Dynavolt-Intact seront également de la partie), l’équipe MV-Agusta sera sur le circuit Catalunya, pour travailler notamment avec un tout nouveau package aérodynamique: «Si c’est positif sur la piste, nous confirmerons le bien-fondé de cette évolution en soufflerie, vendredi, avant de faire homologuer ce nouvel élément pour le GP d’Italie, au Mugello», ajoute Milena Koerner, la team-manager de Dominique Aegerter.

OÙ L’ON REPARLE DE JORGE LORENZO

C’est un de ces bruits qui naissent on ne sait où ni comment, qui se développent à grande vitesse dans le paddock et finissent pas retomber sur les principaux acteurs.

Celui de la semaine? Honda aurait posé un ultimatum à Jorge Lorenzo: si ses performances (13e au Qatar, 12e en Argentine et à Jerez, abandon au Texas suite à un souci technique) ne s’améliorent pas rapidement, son contrat pourrait être cassé avant terme!

«Quand les résultats ne sont pas positifs, on entend toujours ce genre de rumeurs; mais je peux vous jurer que personne, chez Honda, n’a parlé de cela avec moi. Je sais que j’ai besoin de temps, j’ai un contrat de deux ans avec le HRC. Il est vrai que la RC213V ne sera jamais une machine naturelle pour mon pilotage. C’est donc à moi de comprendre. J’ai connu la même situation avec Ducati et j’ai trouvé les solutions.»

Ce vendredi, sur le circuit du Mans où il a toujours été redoutable, Jorge Lorenzo a signé le quatrième chrono du jour... à 98 millièmes de son équipier Marc Marquez.

DUPASQUIER ET L’AUTRE KTM

Sa saison se jouant sur deux fronts – la Red Bull Rookies Cup et le championnat du monde Moto3 junior -, le Fribourgeois Jason Dupasquier passe allègrement d’une KTM à l’autre. Au Mans, le mondial junior fait sa seule apparition hors du calendrier de l’ancien championnat d’Espagne.

Pour une course, programmée samedi en fin d’après-midi, après les essais qualificatifs Moto2. Brillant cinquième de la première séance chronométrée, Dupasquier s’élancera du milieu de la quatrième ligne (11e chrono). Il perd une seconde sur la pole du Japonais Yuki Kunii qui, comme la plupart des espoirs de la vitesse, exerce lui aussi sur deux fronts en 2019. (nxp)