Il transpire généreusement, mais rien à voir avec la petite alerte de la veille, ces montées de fièvre qui l’avaient inquiété: «J’ai passé par la clinique mobile, j’ai été bien soigné. Je me sens en pleine forme. Si je transpire, c’est juste que la température est montée», au propre comme au figuré. 75% d’humidité, la piste a changé par rapport à la veille: «Et j’ai peut-être été surpris par ce phénomène lors des qualifications, les conditions n’étaient plus les mêmes que ce matin (3e chrono de la troisième séance d’essais libres)», ajoute Tom.

Et quand on se bat au millième – les trois premiers séparés par 12 millièmes -, ce petit rien fait... qu’on se retrouve en deuxième ligne (5e temps) et pas sur la première: «Pour le départ, la deuxième ligne, c’est parfait. Je suis très confiant pour la course, j’espère qu’elle soit sèche. Aujourd’hui, nous avons encore progressé au niveau de la balance de la moto et c’est un élément clef pour la distance.» Depuis son retour en Moto2, Tom est à fond dans son truc. Son équipe avec: Marcel Schrötter, l’équipier allemand de Lüthi, partira juste devant lui, au milieu de la première ligne.

LE POIDS DE L’EXPÉRIENCE

Avec Xavi Vierge (60 départs en Moto2), Marcel Schrötter (112), Sam Lowes (73), Alex Marquez (71) et surtout Tom Lüthi (136) aux cinq premières places des qualifications Moto2, c’est encore l’expérience qui a payé. Les deux plus capés de la catégorie lancée en 2010 sont l’Italien Simone Corsi (10e sur la grille, 152 départs) et Dominique Aegerter (20e des qualifications, 146 courses Moto2). Toutes catégories confondues, avec 268 départs depuis son premier GP (Allemagne 125 cm3, 2002), Tom figure... au pied du podium, dont la plus haute marche revient bien sûr à Valentino Rossi (384 GP), devant Andrea Dovizioso (295) et Jorge Lorenzo (283).

QUAND MARC MARQUEZ COURT DANS LA BOUE

Alerte pour le champion du monde lors de FP4, l’ultime séance d’essais «libres» qui précède les qualifications: après avoir connu un problème technique sur sa Honda (la chaîne, selon les premières informations), Marc Marquez a poussé sa moto le plus loin possible de la piste, avant de traverser un champ boueux à la course, à la recherche du moto-taxi de service. Celui-ci l’a ramené à son stand à force de klaxons, pour que Marc puisse reprendre sa deuxième moto.

En qualifications, il a encore surpris tout le monde en tentant un triple run. Pari réussi: pole position. Plus de soucis pour son équipier Jorge Lorenzo, qui a tenté de suivre Marquez dans son premier tour lancé, mais qui a malheureusement dépassé les limites de la piste à la sortie de l’ultime virage. Verdict: temps supprimé, douzième place sur la grille.

HONDA NE VEUT PAS MENTIR

Ducatigate, suite. Après avoir perdu face à la Cour d’appel de la F.I.M., la Fédération internationale installée à Mies (VD), les concurrents de Ducati se sont mis au travail et tous, on l’imagine, montreront au Texas, dans deux semaines, leur version de la fameuse fourchette installée devant la roue arrière des Desmosedici. Honda a été le premier à se présenter devant le directeur technique des GP Danny Aldrige, en n’hésitant pas à provoquer.

Pour expliquer la fonction de cette nouvelle pièce, le patron du HRC Takeo Yokohama a évoqué une «aide aérodynamique». Et sa demande a été refusée puisqu’elle ne correspond pas aux règlements! Quand on lui a fait comprendre que si, comme Ducati, il présentait sa demande en parlant de «refroidissement du pneu arrière», elle serait acceptée. «Problème, cet élément n’a pas cette fonction et nous ne voulons pas mentir», a expliqué Yokohama-San. Qui a fini par recevoir le feu vert technique, «pour un nouvel élément qui doit permettre de rigidifier le bras oscillant.» Jeux de mots. Futurs jeux de maux?