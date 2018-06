Jorge Martin (20 ans) a surmonté de nombreux incidents pour remporter une victoire de prestige en Moto3 dimanche.

Sur le circuit du Mugello, le pare-brise de sa moto a d'abord été troué par un caillou, rapporte L'Equipe.

Puis, c'est un lièvre, perdu sur la piste, qui est venu se mettre dans ses roues. Le jeune pilote espagnol a évité le mammifère de justesse (voir ci-dessous).

Avant de préserver quelques millièmes d'avance sur les Italiens Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio sur la ligne d'arrivée.

NOW THAT WAS CLOSE! ????@88jorgemartin missed it by a hare...#ItalianGP pic.twitter.com/1wBCSvpy08