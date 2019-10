ROSSI VA CHANGER DE CHEF TECHNICIEN

Il aura eu 41 ans au début du prochain championnat, ce qui n’a aucun effet sur sa motivation. Valentino Rossi a officialisé une information publiée dans la journée par un média espagnol: en 2020, son chef technique Silvano Galbusera sera remplacé à ses côtés par David Munoz... qui est un des employés de Rossi dans son team Moto2 (il a été champion du monde avec Bagnaia l’an dernier et travaille avec Bulega cette saison): «Après Misano, nous avons eu une longue discussion avec Silvano. Différents facteurs sont intervenus. Silvano va rester chez Yamaha, mais il a demandé d’être libéré d’une partie du stress et d’avoir moins de jours de déplacements dès l’an prochain; dans le même temps, Yamaha va renforcer son test-team et Silvano va en prendre la responsabilité. Pourquoi avoir choisi David? Parce que je le connais bien, c’est un ingénieur jeune, qui va nous apporter de nouvelles idées et j’ai été impressionné de la manière dont, l’an dernier, il a géré la situation autour de «Peco» Bagnaia, qui devenait de plus en plus nerveux, alors que le titre s’approchait. J’apprécie son calme. Bien sûr qu’il n’a aucune expérience de la classe MotoGP, mais on va tenter le coup.» Pour une année, seulement? «J’ai encore un contrat valable pour 2020. Vous aimeriez savoir si je vais essayer de le prolonger? Simple: tout dépendra des résultats l’an prochain.»

LORENZO EST LÀ. ZARCO PAS... MAIS ON PARLE DE LUI

Avant même que la formidable machine à communiquer de Yamaha se mette en mouvement, Valentino Rossi a donc lancé une petite bombe, en confirmant que son actuel chef technique Silvano Galbusera allait prendre en mains le team test du constructeur japonais, un team qui va être renforcé. Actuellement, le pilote de test de Yamaha est l’Allemand Jonas Folger. Le sera-t-il toujours dans la nouvelle structure? Pas sûr, parce qu’un certain Johann Zarco a entre les mains une offre sérieuse pour occuper ce poste, avec quelques couses en «wild cards» à la clef. Yamaha aimerait connaître rapidement la décision du Français qui, lui, aimerait attendre encore quelques semaines au cas où Jorge Lorenzo décidait finalement de mettre un terme à sa collaboration avec Honda. Dans deux semaines, c’est le GP du Japon et on imagine bien que les deux principaux constructeurs nippons aimeraient bien pouvoir y faire des annonces importantes.

JESKO RAFFIN RETROUVE LA NTS

Il y a bien trois pilotes suisses engagés en Moto2 dès ce week-end et ce pour l’ensemble de la tournée outre-mer. Aux côtés de Tom Lüthi – qui n’a pas encore dit son dernier mot pour le titre – et Dominique Aegerter, Jesko Raffin va participer aux quatre prochains GP au guidon de la NTS qu’il utilisera l’an prochain et qu’il avait piloté lors des trois premières courses de la saison. S’il connaît très bien Motegi, Phillip Island – où il est souvent très redoutable – et Sepang, le Zurichois découvre le circuit Chang, à Buriram, au calendrier seulement depuis l’an dernier: «Et il y a douze mois, à ce moment de l’année, ma priorité absolue était d’assurer le titre européen Moto2», rappelle Jesko.

AEGERTER: RIEN DE NEUF, VRAIMENT?

Officiellement, il n’y a rien de neuf concernant l’avenir de Dominique Aegerter, qui n’a pas fait le déplacement de Magny-Cours, qui accueillait le week-end dernier la manche française du mondial superbike. Dans le paddock de la Nièvre, on a pourtant beaucoup parlé de lui. Notamment dans le team Ten Kate-Yamaha, qui va, parallèlement à son programme superbike, renforcer sa présence avec un team supersport. Problème: «Même là, on veut de l’argent. Une offre? Je n’ai jamais rien eu de concret», avoue Aegerter. Chez MV-Agusta, le bruit de la possibilité de l’arrivée de Romano Fenati était faux: l’enfant terrible de la moto italienne restera en Moto3 l’an prochain, dans le team de Max Biaggi qui aligne cette année l’actuel leader du championnat, Aron Canet. Manzi, l’équipier actuel d’Aegerter? «A ce que je sais, il avait un contrat de trois ans avec Forward, il lui reste donc une année», souffle Domi. Et lui? «Nous n’avons pas encore trouvé le sponsor qui nous permettrait de signer directement.» Deadline? «Trouver idéalement un accord d’ici à deux semaines, soit avant le GP du Japon.» Après celui de Thaïlande, Aegerter va prendre le chemin du Vietnam, pour quelques jours «off» en solitaire.

LA «DOMI FIGHTERS NIGHT» LE 23 NOVEMBRE

Depuis dix ans, Aegerter et les siens organisent, en fin de saison, une grande soirée pour ses nombreux fans. La «Domi Fighters Night», qui fête cette année son dixième anniversaire, se tiendra le 23 novembre dans l’immense halle de spectacles de Schwarzenbach bei Huttwil. Où il y a de la place pour? «3000 personnes», rigole Domi. Au programme, à boire, à manger, à danser et des animations généralement pas piquées des vers.