Pour beaucoup, le monde de la course est un terrain caricatural parfait pour la femme-objet, qu’elle soit déguisée en «umbrella girl» maquillée et accompagne les mâles pilotes dans les derniers instants qui précèdent le départ, ou qu’on la voit courir derrière les mêmes pilotes, le cellulaire enregistreur à la main, pour recueillir les impressions de ces Messieurs. Avant de les diffuser sur les réseaux sociaux, dans les newsletters réservées aux partenaires privilégiés ou sur les communiqués distribués aux médias dans lesquels, généralement, on n’apprend pas grand-chose.

Il y a eu et il y a – pas en GP actuellement, mais on rappellera que le champion du monde Supersport 300 2018 est une championne, l’Espagnole Ana Carrasco – de brillantes pilotes femmes. Mais il n’y a qu’une team-manager active: l’Allemande Milena Koerner (ici avec Aegerter) est née à une vingtaine de minutes à peine du circuit du Sachsenring et depuis que ses grands-parents l’ont accompagnée pour la première fois à un GP lorsqu’elle avait 13 ans, elle n’a jamais quitté ce milieu.

C’est elle qui dirige sur le terrain le team MV-Agusta, donc Dominique Aegerter. Et la patronne ne manque pas d’allant au moment de défendre le travail de ses hommes: «Trois châssis et trois bras oscillants différents ont été essayés depuis le début de la saison et mardi, lors d’une journée de tests ici à Jerez de la Frontera, nous essayerons une quatrième version.»

Cette MV-Agusta qui a permis à Dominique Aegerter de marquer des points «historiques» au Texas – les premiers depuis 43 ans d’un nom mythique pour lequel Giacomo Agostini a tant gagné – va encore évoluer sérieusement: «Après le GP de France, nous partons pour d’autres tests en Catalogne, avec un nouveau carénage développé en soufflerie. Comme les règlements limitent à deux le nombre de packages aérodynamiques homologables chaque saison, Dominique et Stefano Manzi devraient les utiliser dès la mi-juin», précise la patronne. Auparavant, il y aura eu le GP d’Italie au Mugello et un design que l’on imagine spécial pour l’événement.

TOM EN MISSION: SUITE ET PAS FIN

Son équipier allemand Marcel Schrötter, qui le devance de deux points au classement du championnat du monde, ne peut cacher qu’il boîte depuis quelques jours: petite chute à l’entraînement, en pratiquant le motocross.

Le leader du championnat, l’Italien Lorenzo Baldassari, a connu une journée infernale. Soucis électroniques et une chute le matin, une seconde rencontre avec le bac à sable l’après-midi, «Balda» est tendu.

Tom Lüthi? Rien de tout cela. Il est en mission depuis son retour en Moto2 et le fait que, depuis sa victoire aux Amériques, beaucoup de monde semblent le redécouvrir, ne change rien à son comportement. Il bosse. Avec son équipe technique, mais aussi avec son coach de pilotage, l’Espagnol Alvaro Molina. Plus fort que jamais? Peut-être: «La séance matinale a été solide. Celle de l’après-midi plus particulière, puisque la température a grimpé et que le vent était violent. J’ai pris la piste avec des pneus qui avaient déjà leur compte de kilomètres. En seconde partie de séance, mon rythme était très bon, mais nous devons encore améliorer le tout. Depuis ce GP, Dunlop fournit des pneumatiques arrières plus larges, le contact gomme-piste est donc plus grand, ce qui améliore la traction; en revanche, cet avantage a logiquement des conséquences sur la roue avant. Mon feeling n’est pas encore parfait.»

Précision: la Moto2, sauce britannique (moteurs Triumph) se porte pas mal, ils sont vingt-et-un en moins d’une seconde!

DUPASQUIER: «J’AI VOULU FAIRE DU MARQUEZ!»

C’est le grand jour pour le Fribourgeois Jason Dupasquier (à g.),17 ans, et pour le tout jeune Soleurois Noah Dettwiler (à dr.), qui a fêté ses 14 ans il y a une semaine: leur première course en Red Bull Rookies Cup est programmée samedi, après les essais qualificatifs MotoGP.

Dupasquier s’élancera pour cette grande première de la deuxième ligne – 6e temps -, après avoir commis une erreur dans son ultime tour: «J’ai voulu faire du Marquez dans le virage No 2 et ça n’a pas passé; comme j’avais la main sur l’embrayage, le moteur ne s’est pas arrêté et j’ai relevé la machine pour faire un test de départ.» Cette performance prouve que le gars de Sorens aura son rôle à jouer dans cette formule de promotion par laquelle ont passé tant de pilotes actifs désormais en MotoGP, en Moto2 et en Moto3. «La moto est différente de la KTM que j’utilise en mondial junior, mais ce qui est super, c’est l’égalité technique des chances, puisque nous sommes tous servis à la même enseigne», précise Jason.

Si Dupasquier est conscient qu’il doit réussir un gros truc cette saison, Noah Dettwiler est au tout début de sa formation sur piste, une discipline qu’il ne pratique que depuis une année. Il prendra le départ de cette première de la 22e place de la grille.

MOTOGP: À QUI LE MEILLEUR SERVICE?

Gigi Dall’Igna, le patron de Ducati, fait tout pour contrôler ses réactions. Mais parfois, il lui est difficile de retenir un sourire... Ce vendredi, Yamaha et Aprilia ont présenté leurs réponses à l’adoption par Ducati (ci-dessus), dès le premier GP au Qatar, d’un élément installé devant la roue arrière et qui doit permettre un meilleur refroidissement du pneu. Version officielle, même si plus personne ne cache désormais l’intérêt aérodynamique – augmentation de l’appui – d’un tel système.

A la sorte de «fourchette» inventée par Ducati, Yamaha (ci-dessus) propose une véritable «cuillère». On saura dimanche et les suivants qui a les meilleurs services pour déguster les plats principaux qui nous attendent désormais tous les quinze jours.

(nxp)