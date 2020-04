Les signaux se multiplient, les petites phrases aussi: en pleine crise du Coronavirus, au moment où les pilotes et les autres acteurs du championnat du monde sont confinés, on découvre soudainement que la plupart des contrats MotoGP arrivent à terme en cette fin d’année. Que la période devrait donc être celle des négociations. Et c’est bien le cas, même si, distance sociale oblige, elles se font par téléphones et autres systèmes de communication moderne.

Ce qui est signé aujourd’hui: Marc Marquez et Honda seront ensemble pour quatre saisons encore; Maverick Viñales et Fabio Quartararo défendront ces deux prochaines années les couleurs du team officiel Yamaha; Alex Rins a prolongé le week-end dernier, pour deux ans également, son entente avec Suzuki (la troisième marque japonaise espère également conserver Joan Mir).

Pour le reste, c’est le grand flou. Avec une certitude: il va falloir se serrer la vis, comme le souligne Carlo Pernat, l’homme qui sait tout (ou presque...) dans le paddock: «Ceux qui n’ont encore rien signé vont avoir des problèmes avec les chiffres. Un contrat de 50 millions d’euros pour quatre ans avec Honda? Marquez a bien fait de se décider rapidement, car un tel accord, aujourd’hui, est impossible.»

Impossible de jouer les gourmands

Et pour cause: les ventes de motos neuves sont catastrophiques dans le monde entier. Et les constructeurs européens – Ducati, en premier lieu, mais aussi KTM et Aprilia – sont plus touchés encore que les géants japonais. En Autriche, chez KTM, on a pris des vacances en mars et les ouvriers bénéficient désormais du chômage partiel, à hauteur de 80% de leurs salaires respectifs.

«Si la période sans course se prolonge encore longtemps, nos pilotes officiels – près d’une cinquantaine, toutes disciplines motocyclistes comprises – devront également participer à cet effort économique», a confié Pit Beirer, le patron du sport chez KTM, au site spécialisé «speedweek.com». Et de poursuivre: «Dès que nous aurons des précisions sur les différents calendriers, dès que nous saurons donc combien de courses seront sauvées, nous commencerons les négociations.»

Dans ces conditions, il sera impossible de jouer les gourmands: «Même si je risque d’être impopulaire, je vais aussi devoir intervenir sur les salaires des pilotes, explique pour sa part le directeur sportif de Ducati, Paolo Ciabatti. Les chiffres auxquels on s’est habitués quand tout allait bien ne seront plus les mêmes à l’avenir, car la crise économique post-pandémie sera mondiale et nous devrons tous nous adapter.»

Les envies de Jorge Lorenzo

Dans ce contexte particulier, le personnage le plus important du puzzle est bien sûr Valentino Rossi. S’il a perdu sa place dans le team Yamaha «Factory», celui qui a eu 41 ans le 16 février dernier sait que, s’il le désire, il disposera encore d’une M1 de très haut niveau en 2021; mais ce serait alors dans le team satellite Petronas, à la place de Fabio Quartararo.

Problème: propriétaires (malaisien) et team-manager (suédois) de l’équipe sont partagés; ce d’autant plus qu’un certain Jorge Lorenzo, officiellement retraité depuis novembre dernier, mais engagé quelques semaines plus tard comme pilote de test de Yamaha, aurait de nouvelles envies. Réponse du jour de Johann Stigefelt, le manager du team Petronas: «Nous aimons travailler avec des jeunes, il y en a de très prometteurs actuellement en Moto2.»

Alors, après le confinement, le SMIC ou la retraite pour Valentino Rossi? A ce jour, il n’a encore rien signé. Comme Andrea Dovizioso, comme tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par les décisions des deux Italiens (Morbidelli, Petrucci, Jack Miller et consorts).

En plein confinement, on ne se rencontre pas directement. Mais qu’est-ce qu’on cause!

Jean-Claude Schertenleib