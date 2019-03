Viñales en pole, nombreuses chutes

L’Espagnol Maverick Viñales (Yamaha) en MotoGP, l’Allemand et coéquipier de Tom Lüthi Marcel Schrötter (Kalex) en Moto2 et l’Espagnol Aron Canet (KTM) en Moto3 s’élanceront, dimanche, de la pole position de leurs catégories respectives, pour le premier GP de la saison 2019 sur le circuit de Losail, au Qatar.

Au terme d’un samedi où le vent a été violent et les chutes nombreuses – deux pour Marc Marquez, autant pour son équipier Jorge Lorenzo et pour le Français Johann Zarco – en MotoGP, Viñales a parfaitement maîtrisé son sujet. Beaucoup mieux que son célèbre voisin de stand Valentino Rossi, obligé de passer par la première phase des qualifications, dont il n’est pas sorti. Rossi s’élancera, dimanche soir à 18 heures (heure suisse) de la cinquième ligne de la grille de départ (14e chrono).

En Moto2, Thomas Lüthi a réussi la meilleure performance suisse, comme on pouvait s’y attendre. Septième – il partira sur le côté de la troisième ligne -, Tom n’était pas mécontent... mais pas pour autant satisfait de sa performance: «On doit encore trouver de petites choses et, très sérieusement, je suis incapable de me fixer un but pour la course de dimanche», explique-t-il.

Solide performance de Jesko Raffin (NTS), qui remplace au Qatar le Sud-Africain Steven Odendaal; le Zurichois s’en sort très bien, en regard de sa méconnaissance de la moto qu’il utilise ce week-end. Il réussit le vingtième chrono, quatre rangs devant Dominique Aegerter (MV-Agusta), qui perd 2 secondes sur le meilleur temps de la soirée: «Dimanche, ce sera la première fois que la MV couvrira la distance d’une course; dans ces conditions, impossible d’imaginer ce qui nous attend», avoue Aegerter. (nxp)