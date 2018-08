Toutes les places intéressantes (ou presque) sont attribuées, contrats signés. Mais Dominique Aegerter ne compte pas, à cette heure, parmi les heureux élus. Pas plus d’ailleurs que Jesko Raffin, qui domine le championnat d’Europe Moto2. Si on sait depuis longtemps qu’il y a deux sortes de pilotes – ceux que l’on paie et ceux qui paient (beaucoup, on estime désormais la place en Moto2 à un demi-million!), on rappelle qu’il faut aussi avoir le bon passeport. Car pour compliquer la situation, le niveau sportif ou le poids financier ne sont pas les deux seuls éléments décisifs dans ces choix; la politique y tient un rôle très important.

Ainsi, le Comité de sélection peut faire pression sur les teams: «Bien sûr que X est très prometteur, mais nous avons besoin de Y, par rapport au marché qu’il représente.» Ainsi, dans l’imbroglio actuel, les deux p’tits Suisses que sont Dominique Aegerter et Jesko Raffin – on sait que tout est réglé pour Tom Lüthi depuis deux semaines – ne pèsent pas bien lourd par rapport à un Américain (Joe Roberts), un Néerlandais (Bo Bendsneyder), un Britannique (Danny Kent), un Australien fils d’ancien champion du monde 500 cc (Remy Gardner), même si ce dernier mérite entièrement une place. Voire, demain, un Indonésien ou un Thaïlandais. Pas immédiatement de Mexicain: le projet d’un GP à Mexico est renvoyé, il y aura en 2019 les mêmes courses (19) que cette année.

Moto2 2019: ce que l’on sait

Pour mieux comprendre les soucis de Dominique Aegerter, voici ce que l’on sait déjà officiellement de la grille de départ Moto2 2019:

Red Bull KTM Ajo: Brad Binder et Jorge Martin (rookie). Tech 3 KTM: Marco Bezzecchi et Philipp Oettl (rookies). EG 0,0 Marc VDS: Alex Marquez et Xavi Vierge. Dynavolt Intact GP: Thomas Lüthi et Marcel Schrötter. Federal Oil Gresini: Sam Lowes. Speed Up: Jorge Navarro (reste une place à disposition, puisque le contrat de Danny Kent n’a pas été prolongé). Italtrans: Enea Bastianini (rookie, reste une place à disposition, actuellement détenue par Andrea Locatelli). SKY Racing Team: Luca Marini (reste une place à disposition, qui reviendra à l’un des protégés de VR46). Petronas Sprinta Racing: Khairul Idham Pawi. Pons HP40: Lorenzo Baldassari et Augusto Fernandez. Swiss Innovative Investors: Iker Lecuona est sous contrat; reste une place, le manager fribourgeois Fred Corminboeuf affirme qu’il croule sous les demandes; dernier nom entendu, celui de l’Américain Joe Roberts, actuellement chez NTS.

Les autres équipes sont en pleines négociations:

NTS RW Racing: une lettre d’intention existe avec le Néerlandais Bo Bendsneyder, qui devrait se transformer en contrat lundi; le Sud-Africain Steven Odendaal restera-t-il? Dominique Aegerter est encore sur les rangs. Forward Racing Team: c’est l’équipe qui prendra l’an prochain les couleurs de MV-Agusta; rien d’officiel, mais le nom de Mattia Pasini serait en tête de liste. Angel Nieto Team Moto2: «Aspar» Martinez, qui a cédé ses deux places MotoGP à Petronas, va arriver dans la catégorie. On sait que ce sera avec des châssis KTM; Aegerter pourrait être une solution – mais il devrait apporter pas mal d’argent – aux côtés d’un pilote qui, lui, va en apporter énormément. Kiefer Racing: l’équipe actuelle de Domi n’a qu’une place et elle devrait revenir à l’Allemand Lukas Tulovic, qui avait remplacé Aegerter après son accident d’enduro. Restent des équipes de seconde zone, comme Marinelli Spiners Team (une place, mais ce sera pour un pilote italien), Tasca Racing (2 places) et SAG Team (2 places). Il n’est pas certain que, en raison du passage à la motorisation Triumph, le team Idemitsu, très proche de Honda, poursuive ses activités dans la catégorie.

Il faut bosser pour digérer les bosses

«Comme on ne peut pas aplanir les bosses, il faut essayer de les faire digérer à la moto. C’est ce que nous cherchons. Ce matin, c’était pas mal, cet après-midi, nous sommes partis dans une fausse direction, mais on ne se rend pas»: ainsi parle Thomas Lüthi. Qui se pose néanmoins des questions sur le pourquoi... du comment? «On a investi énormément d’argent pour refaire complètement le revêtement et c’est presque pire qu’avant. Alors bien sûr, il y a eu des courses automobiles par grosses chaleurs, mais je ne crois pas que cela suffit à provoquer autant de vagues sur l’asphalte.» A la bonne heure...

Afin que les habitudes ne soient pas totalement bouleversées – il y a une heure de décalage horaire entre les îles britanniques et le Continent -, mais aussi pour éviter une fâcheuse collision entre le départ du GP de Formule 1 à Spa-Francorchamps et celui du GP MotoGP de Silverstone, le programme dominical est modifié ainsi: 12 h 20 (heure suisse), Moto3. 14 h (toujours en heures suisses): MotoGP et 15 h 30, départ de la course Moto2, qui clôturera ainsi le programme.

L’une des images du jour

Quand «Tito» Rabat perd l’équilibre, mais le retrouve très rapidement...

(nxp)