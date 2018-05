Johann Zarco a décroché devant son public la pole position du Grand Prix de France, où il partira loin devant Thomas Lüthi, 21e sur la grille.

Sur le circuit Bugatti du Mans, Johann Zarco a également établi un nouveau record du tracé, en 1'31''185. «C'est incroyable, une émotion énorme... Ce ne m'attendais pas à ce que ce soit si fort», a réagi le pilote Yamaha. «Je suis surpris d'être aussi rapide, j'ai eu du mal à y croire quand j'ai vu le chrono.»

Au départ de la course, dimanche à 14h, Zarco partagera la première ligne de son GP national avec l'Espagnol Marc Marquez (Honda), leader du classement des pilotes, et l'Italien Danilo Petrucci (Ducati Pramac), qui a retrouvé du rythme au bon moment, après être passé par le repêchage des qualifications. A noter que Zarco, deuxième du championnat, compte douze points de retard sur Marquez.

Un circuit qui réussit habituellement à Lüthi

A plus de deux secondes de Zarco, Thomas Lüthi (Honda) a signé le 21e chrono de ces qualifications, synonyme de 7e ligne. Le pilote bernois a aussi concédé beaucoup de temps, près de sept dixièmes, à son coéquipier italien Franco Morbidelli (16e). Thomas Lüthi n'a probablement pas l'esprit serein après les agitations dans son team Marc VDS, dont le chef Michael Bartholémy a été licencié par le propriétaire Marc van der Straten, sur fonds de soupçons de malversations.

Pour rappel, le circuit de La Sarthe sourit habituellement à l'Emmentalois. Il y a remporté quatre victoires, deux en 125 cm3 (2005 et 2006) et deux autres en Moto2 (2012 et 2015). (ats/Le Matin)