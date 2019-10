«C’est la première fois de ma vie que je me retrouve sur une moto, la tête en bas et les jambes à la verticale pendant près de 2 secondes»: dès le deuxième tour de la première partie des qualifications Moto2, Dominique Aegerter a sauvé une situation incroyable. Un highside dans le virage No 6, le trop bien nommé «Siberia»: «L’arrière qui décroche, je suis désarçonné. Que se passe-t-il à ce moment? Je suis très concentré et, surtout, je me dis que si je perds maintenant le contrôle de la moto, seulement au deuxième tour des qualifications, c’est la catastrophe», explique le Bernois. Victime du vent? «Pas sur cette action, mais les rafales étaient terribles aujourd’hui, bien pires qu’hier. Dans ces conditions, les points de freinage, les repères, deviennent aléatoires; ils peuvent se déplacer de plusieurs mètres... sur l’avant, comme sur l’arrière. Et ils peuvent aussi évoluer d’un tour à l’autre, c’est vraiment un exercice particulier.» Encore loin sur la grille (23e, en raison du déclassement du Britannique Sam Lowes, auteur d’un geste inconscient à l’encontre de Jesko Raffin, vendredi), Aegerter n’en démord pas: «Nous ne sommes toujours pas où nous devrions être.» Et qu’en pense son chef technique, Mauro Noccioli? «Dominique n’aime pas le vent. Mais pour demain, j’ai une autre solution à lui proposer.»

LÜTHI: TROP RAPIDEMENT À LA LIMITE

Le visage est tendu. On l’a vu énervé au cœur de la séance d’essais libres du matin, où il s’est trouvé aux prises avec des adversaires qui attendaient au milieu de la piste: même si Thomas Lüthi ne peut plus gagner de lui-même le titre mondial 2019, il sait qu’Alex Marquez peut encore le perdre. Donc, qu’il faut essayer d’exercer une pression maximale sur celui qui le précède de 36 points au classement du championnat. A Phillip Island, c’est plutôt mal parti puisque Marquez (6e) s’élancera devant Tom, comme deux de ses adversaires directs pour le podium final, Jorge Navarro (pole position) et Brad Binder (deuxième chrono). Lüthi, lui, sera sur le côté de la quatrième ligne, en dixième position: «Nous avons beaucoup travaillé durant toute la journée, mais nous n’avons pas trouvé suffisamment. Je suis vraiment déçu, je voyais les choses de manière totalement différente après le GP du Japon. Les conditions météorologiques? Elles sont les mêmes pour tous, là n’est pas le problème. Le problème, c’est que je suis à la limite et tout simplement pas assez rapide; nous devrons faire un grand pas en avant au warm-up de dimanche matin, pour que je retrouve le feeling qui me manque pour être constant.»

JESKO RAFFIN, UN CADEAU POUR NTS

Le Néerlandais Jarno Janssen, manager du team NTS RW Racing GP, ne s’est pas trompé en engageant pour l’an prochain – et en remplacement de Steven Odendaal pour les GP d’Aragon, de Thaïlande, du Japon, d’Australie et de Malaisie en cette fin de saison – le Zurichois Jesko Raffin. Sur un circuit qu’il adore et où il a réussi sa meilleure performance personnelle (quatrième en 2017), Jesko a signé la meilleure qualification de l’histoire de la NTS, moto artisanale japonaise: «Partir de la troisième ligne, de la septième place de la grille, c’est fantastique. C’est une formidable opportunité pour être dans le rythme dès le départ et espérer un bon résultat. Mais avant d’établir de grands plans, il faudra voir ce que nous réserve le temps: ici, cela peut aller très vite. Et dans toutes les directions. Avec toute l’équipe, nous avons remarquant travaillé pour les deux conditions: le sec ou le mouillé. Dommage que la pluie soit arrivée en fin de superpole, mais c’est déjà un superbe résultat», explique Raffin.

MOTOGP: ON ARRÊTE TOUT... ET ON RECOMMENCE DEMAIN!

La quatrième séance d’essais libres MotoGP, qui précède normalement les qualifications, a été arrêtée au drapeau rouge alors qu’il restait un peu moins de 13 minutes. Les pilotes se sont immédiatement réunis avec les responsables du championnat: «Les conditions de sécurité n’étant pas suffisantes, décision a été prise de mettre un terme prématuré à la journée, explique le responsable de la sécurité, Loris Capirossi. Le problème, c’est bien sûr l’inconstance du vent, impossible à contrôler. L’unanimité s’est presque faite, même si quelques-uns estimaient qu’on aurait pu tenter le coup.» Conséquence: le programme du dimanche a été modifié. Les warm-up ont été avancés et après celui des MotoGP se dérouleront les deux séquences qualificatives. Les courses? 2h du matin (nouvelle heure, en Suisse) pour le Moto3, 3 h 20 pour le Moto2 et 5h pour le MotoGP. Morale de l’histoire? La question va une fois encore être posée: pourquoi ne pas venir à Phillip Island en début de saison, en plein été austral? L’autre jour, Valentino Rossi lui-même avouait: «Je crois que nous serions tous prêts à payer quelque chose pour rouler sur ce circuit par une chaleur et un temps normaux.» Si c’est lui qui le dit...