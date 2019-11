Leader du championnat du monde Moto2 avec 28 points d’avance sur le Suisse Thomas Lüthi (Kalex), l’Espagnol Alex Marquez (Kalex) a signé le meilleur temps des qualifications du GP de Malaisie, sur le circuit de Sepang. Collé dans le sillage de son premier dauphin, Marquez a fait mieux que le Japonais Tetsuta Nagashima (Kalex) et que le Sud-Africain Brad Binder (KTM).

Cinquième, Lüthi s’élancera du milieu de la deuxième ligne de la grille de départ: «Je sais que j’étais devant, que j’ai tiré beaucoup de monde. Marquez m’a laissé passer pour me suivre, tous les autres étaient également là, mais je n’avais pas le choix. Comme le temps menaçait – la séance s’est terminée avec de plus en plus de gouttes de pluie -, je devais attaquer. Avec mon second pneu, j’ai réussi à gagner quelques dixièmes, alors que la pluie était toujours plus forte. C’était limite partout. Mais bon, la deuxième ligne, c’est bon à prendre.»

Rappel: pour conserver quelques chances de titre mondial lors du dernier GP de la saison, dans deux semaines à Valence (Espagne), Thomas Lüthi doit terminer la course devant Alex Marquez.

Belle performance du Zurichois Jesko Raffin, qui a qualifié la NTS pour la superpole (16e chrono), alors que Dominique Aegerter (MV-Agusta) s’élancera de la huitième ligne, avec le 24e temps.

MotoGP: récital de Quartararo

En MotoGP, le Français Fabio Quartararo a encore réussi un récital, mettant à mal le record absolu du circuit de Sepang, pour une première ligne 100% Yamaha. A ses côtés, on retrouvera en effet Maverick Viñales et Franco Morbidelli.

Et quid du champion du monde, Marc Marquez? L’Espagnol, qui a entamé son second run en essayant de se placer dans le sillage de Quartararo – les deux hommes jouant au chat et à la souris – a été victime d’un impressionnant highside dans le virage No2. Il s’est relevé, malgré un terrible choc sur sa cheville gauche.