Kevin Schwantz criant de douleur sur une civière, bassin en miettes. Mick Doohan transporté d’urgence vers l’hôpital de Groningen où les médecins ne voient qu’une intervention possible: l’ablation de sa jambe droite (le fameux docteur Claudio Costa organisera un véritable enlèvement nocturne, pour le rapatrier dans sa clinique d’Imola, où il sauvera la jambe). Alex Crivillé, aussi. Des clavicules par dizaines – Jorge Lorenzo, déjà -, des fractures par centaines, même la mort, quelques fois dans l’histoire. Assen, une piste unique. Une piste aimée. Une piste haïe: «Trouver les réglages parfaits tient de la gageure», rappelle Valentino Rossi. «Il y a tellement de choses différentes, un si grand choix de combinaisons», ajoute la star des stars. Des enfilades à très grande vitesse, mais aussi une chicane serrée. Et cet asphalte bombé, piégeux, traitre: «Aujourd’hui, j’avais l’impression d’être sur une piste de cross», remarque l’Allemand Marcel Schrötter, l’équipier de Lüthi. Et Tom d’en ajouter une couche: «Sixième de cette première journée, à moins de 3 dixièmes, c’est bien. Mais dans quelles conditions! Je suis à la limite partout.» Les images, d’ailleurs, ne trompent pas, où l’on voit les pilotes se battre en permanence avec leurs machines.

VICTIME DU JOUR: JORGE LORENZO

La principale victime du jour des forces maléfiques, c’est Jorge Lorenzo. Qui venait de prendre la piste avec un tout nouveau carénage sur sa Honda – inspiré de ce que Monsieur Jorge avait exigé de Ducati, à l’époque – lorsqu’il s’est envolé, dans le virage No 7. Il était un peu plus de 10 heures du matin, ce vendredi 28 juin. Lorenzo s’est immédiatement mis à genoux, souffle coupé, à moitié ko. Il s’est relevé, titubant, soutenu par deux commissaires. Puis il s’est assied sur une série de pneus, où on lui a enlevé le casque. Les secours sont arrivés, puis l’ambulance. Le centre médical du circuit, l’hôpital d’Assen, celui de Groningen. Peu avant 16 heures, on apprenait qu’il souffrait d’une fracture de la sixième vertèbre dorsale: «Dans un premier temps, explique Alberto Puig, le team-manager du team Repsol-Honda, Jorge se plaignait de violentes douleurs au thorax, une partie du corps qu’il avait déjà heurté violemment lors des essais post-GP de Catalogne. Au circuit, différentes radiographies ont été réalisées, tout semblait normal, mais nous avons décidé de poursuivre les investigations dans un hôpital; c’est là que nous avons constaté qu’il y avait une fracture sans déplacement de la sixième vertèbre dorsale, sans les moindres conséquences neurologiques. Jorge bouge ses pieds et ses mains et les spécialistes nous ont directement rassuré: dans cette région du corps, la sixième vertèbre est plutôt bien protégée. C’est la bonne nouvelle de cette triste affaire. Jorge devra porter un corset de sécurité ces trois ou quatre prochaines semaines.»

BRADL EN ALLEMAGNE?

Si le manager de Stefan Bradl – pilote de tests Honda – espérait que son poulain grimpe immédiatement sur la moto de Lorenzo pour terminer le week-end, le HRC a décidé de renoncer à cette solution d’urgence. Il est en revanche possible que l’ancien champion du monde Moto2, qui avait déjà remplacé Franco Morbidelli il y a douze mois sur le Sachsenring, soit au départ du GP d’Allemagne dans une semaine.

AEGERTER-SUZUKA, ON NÉGOCIE

Pas de décision sur une éventuelle participation de Dominique Aegerter aux Huit Heures de Suzuka, le dernier week-end de juillet. «Nous sommes toujours en négociations avec mon employeur actuel, MV-Agusta, qui ne voit pas d’un très bon œil que je défende les couleurs de Honda au Japon», explique Domi, en grandes difficultés à Assen (28e chrono). Une exigence étonnante de la part d’une équipe privée, qui a juste emprunté le nom de la prestigieuse marque italienne: «Oui, mais dans notre contrat, il est précisé que Dominique n’a pas le droit à participer à d’autres compétitions pendant la saison», souffle son manager Oliver Imfeld.

DUPASQUIER EN DEUXIÈME LIGNE

Deux courses de la Red Bull Rookies Cup sont au programme du week-end néerlandais. Et lors des qualifications, le Fribourgeois Jason Dupasquier a signé un très bon quatrième chrono, ratant la première ligne de deux dixièmes. Précision: le pilote soutenu par KTM-Suisse et sur lequel Daniel-M. Epp, le manager de Tom Lüthi, a un œil plus que bienveillant, est tombé lors des essais libres en fin de matinée. En coulisses, Daniel-M. Epp se multiplie pour accumuler le plus d’éléments possibles, afin de convaincre de nouveaux partenaires en vue d’un éventuel passage en mondial Moto3 l’an prochain.

