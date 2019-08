Alex Marquez était encore bien net dans le viseur de Thomas Lüthi au moment où le paddock partait en vacances, début juillet. 8 points à reprendre, c’était mission possible. Depuis une semaine, le gibier a pris ses aises, parce que le chasseur s’est encoublé en République Tchèque. 33 points d’écart, une distance de sécurité pour l’un, un handicap qui oblige l’autre à être parfait, tout en restant patient. Peut-il le faire? A la régulière, sur la forme actuelle du pilote espagnol, la réponse est négative; mais il reste encore huit battues avant le festin de fin d’année.

Photo: Keystone

Huit occasions d’inquiéter la proie, la première en Autriche. Verdict des essais: 88 millièmes d’écart entre les deux hommes, mais deux lignes de distance au moment du départ, à 12 h 20: «Je suis très content du travail réalisé ces derniers jours, la moto est bien meilleure qu’à Brno, il n’y a aucune comparaison possible entre ce que je ressentais le samedi en fin de journée en République Tchèque et mes sensations actuelles. Mon seul regret: une petite erreur dans le dernier virage de mon ultime tour de qualification, c’est là que j’ai peut-être perdu la première ligne», explique Tom.

Si vous avez joué au tiercé des qualifications Moto2 Nagashima – Binder – Chantra, vous avez gagné vos vacances! Surprise pour tous? «Sur un circuit comme celui de Spielberg, avec ses lignes droites reliées entre elles par des virages serrés, où tout se joue au freinage, on peut avoir quelques surprises. Nagashima progresse continuellement depuis le début de la saison, ce n’est pas la première fois qu’il pointe le nez de son carénage dans le groupe des favoris désignés; pour moi, la vraie surprise, c’est le troisième temps du Thaï Somkiat Chantra, chapeau à lui». C’est encore Lüthi qui parle ainsi. Qui a compris qu’avec des adversaires pas habitués à la première ligne – à part Brad Binder, bien sûr -, il y a peut-être un joli coup à jouer dès le départ. Le bon chasseur se lève généralement tôt, le chasseur Lüthi va devoir attaquer dès l’aube de sa course du jour.

Un chiffre record de plus: 59 pole positions dans la catégorie reine, contre les 58 de Mick Doohan et les 55 de Valentino Rossi. Un chiffre, encore: l’écart, 434 millièmes, sur un tour qui se boucle en 83 secondes, une baffe pour tous les autres, un nouveau record absolu d’un circuit à la clef. Marc Marquez n’a encore jamais gagné en Autriche, il devrait logiquement remplir cette case vide ce dimanche, dès 14 heures.

Victime d’une chute à très grande vitesse lundi dernier, lors des tests post-GP, à Brno, l’Espagnol Joan Mir (Suzuki), champion du monde Moto3 en 2017, a été rapatrié vendredi dans un avion médicalisé sur Barcelone, où il a été immédiatement pris en charge par le Dr Angel Charte, l’un des responsables médical du MotoGP. Mir a subi une tomographie complète: «Nous avons découvert aussi bien dans la tête que dans le ventre des blessures internes et de petites hémorragies. Il y a notamment une sérieuse contusion pulmonaire sur le côté droit. Joan respire normalement, mais il va rester au minimum en observation jusqu’à lundi.»

