Ce matin, le renvoi du GP de France, qui devait se dérouler les 16 et 17 mai sur le circuit du Mans, a été officialisé.

Seul promoteur privé d’un GP, Claude Michy confie: «Nous tenons d’abord à témoigner notre soutien aux malades et aux familles qui souffrent et sont dans la peine. Nous sommes en admiration devant les soignants qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour sauver des vies. Nous avons aussi une pensée pour tous les intervenants du Moto GP, les spectateurs, les commissaires, les partenaires, les bénévoles, les concurrents et les équipes.

Nous espérons en des jours meilleurs, pour que chacun retrouve ses activités et puisse à nouveau vivra sa passion. Notre espoir est bien sûr l’amélioration de la situation sanitaire dans le monde, pour envisager l’organisation du GP de France, en accord avec les autorités gouvernementales et sportives. Mais à ce jour, la situation étant en constante évolution, il n’est pas possible de définir une date de report. Prenez soin de vous et de vos proches.»

Le prochain GP encore fixé est celui d’Italie, le 31 mai au Mugello; on attend d’un jour à l’autre l’officialisation de son renvoi.

JCS