Il est de bonne humeur, Tom Lüthi. Il plaisante, même, se dit prêt à tenir son débriefing médiatique en français, histoire de taquiner: «Et puis non, le français, c’est au bar, avec les jolies filles!» Le voilà qui éclate de rire, un signe qui ne trompe pas. Enfin, pas totalement: «Comme prévu, j’ai commencé la journée avec les réglages utilisés en course en Italie et, très rapidement, j’ai été soulagé: ça roulait une demi-seconde plus rapidement que lors de nos tests privés ici-même, la preuve que le travail effectué en Toscane a été positif. Mais nous ne sommes pas encore au bout de notre mission: le grip est quasi inexistant; si la plupart des meilleurs chronos ont été réalisés dès les premiers tours, ce matin, ce n’est pas par hasard. Cet après-midi, je me suis approché de 2 dixièmes de mon meilleur temps, mais au prix d’énormément de risques. La vélocité est là, mais il ne me déplairait pas d’avoir une moto un peu plus confortable à utiliser. Cela dit, à voir les chronos de mes principaux concurrents, je ne suis pas le seul à ne pas avoir trouvé la solution.»

QUARTARARO PHÉNOMÉNAL

Mardi, il y a dix jours, il subissait une intervention chirurgicale en l’antre catalane du Dr Mir, «le» spécialiste du syndrome des loges (inflammation musculaire), dans son avant-bras droit. Jeudi, Fabio Quartararo recevait le feu vert des médecins et vendredi... il battait tout le monde de près de 3 dixièmes, réussissant le meilleur temps MotoGP du jour. Dans la catégorie reine, comme en Moto2, le circuit Catalunya est pour le moment, en moyenne, 1,2 seconde plus lent que l’an dernier, lorsque de nombreux records avaient été établis: «Aujourd’hui, la piste était très sale, ce qui explique le niveau de nos chronos. Habituellement, j’aime bien utiliser le frein arrière pour stabiliser la moto, mais dans ces conditions, si vous essayez, c’est immédiatement la grosse alerte.»

QUEL EST LE NIVEAU DE LA YAMAHA M1?

Impressionnants, Quartararo et son équipier Franco Morbidelli ont une fois de plus devancé les deux Yamaha «officielles» de Rossi (septième, à... 3 millièmes de Morbidelli) et Viñales (15e seulement). Sur ce circuit où la puissance des Ducati et des Honda fait merveille, que peuvent espérer les pilotes Yamaha? L’autre soir, Franco Morbidelli le disait: «La puissance pure reste notre principal problème, nous perdons tellement sur les lignes droites et en accélérant à la sortie des virages, que dépasser quelqu’un en course exige pas mal de courage et d’imagination.»

LORENZO ET LE RÉSERVOIR «DUMBO»

Nos confrères britanniques ont le sens de la formule: quand ils ont vu sortir du box Honda la RC213V de Jorge Lorenzo, équipée de deux éléments en forme de grandes oreilles sur son réservoir, ils ont immédiatement lâché: «Et voici le réservoir Dumbo!» Cette nouveauté, que l’Espagnol n’a pas utilisée en permanence vendredi, serait le premier fruit technologique de la visite express de Lorenzo au Japon, la semaine dernière.

RINS, LE ROI DU DÉPASSEMENT

Troisième du classement intermédiaire du championnat du monde MotoGP, vainqueur au Texas, l’Espagnol Alex Rins (Suzuki, à dr.) connaît souvent des soucis en qualification. En course, en revanche, il est devenu «le» spécialiste du dépassement: 48 rangs gagnés depuis le début de la saison, soit une moyenne de 8 par course (11 en Argentine, 9 en France et en Italie, notamment). Comment expliquer l’aisance de Rins en course? «La Suzuki a un châssis incroyable, assure Marc Marquez (à g.). Attention aux Suzuki! Ici, mais aussi à Assen et à Silverstone.» Réponse du principal intéressé: «Si Marc me donne un peu de son moteur, je lui offre un peu de mon châssis!»

(nxp)