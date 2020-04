Le couperet est tombé: contrôlé positif à un stéroïde anabolisant le 3 novembre dernier dans le cadre du GP de Malaisie, le pilote italien Andrea Iannone (Aprilia) a été suspendu pour 18 mois par la Cour disciplinaire internationale de la F.I.M.

La suspension prend effet au 17 décembre 2019 (date de la suspension provisoire) et se terminera donc le 16 juin 2021. Iannone est parallèlement disqualifié des résultats du GP de Malaisie 2019 (il n’avait pas terminé la course) et du GP de Valencia 2019 (idem).

Un appel auprès du TAS, le Tribunal arbitral du sport, à Lausanne, peut être déposé dans les 21 jours.

JCS