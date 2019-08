Le petit jeu existe depuis aussi longtemps, ou presque, que la course. Il y a toujours eu des «suceurs de roues» patentés, incapables de signer un chrono en roulant seul, mais capables de s’accrocher au sillage d’un homme plus rapide pour se persuader, tout simplement, que c’est possible. Et, parallèlement, pour bénéficier sur les lignes droites de l’effet d’aspiration, soit une moins grande résistance à l’air que celui qui mène.

Passé en Moto2, l’Italien Nicoló Bulega s’est immédiatement fait une réputation dans le domaine, roulant le plus souvent derrière son équipier Luca Marini, en observant en permanence... Tom Lüthi. «Cela devient risible», sourit Tom, «quand je m’arrête pendant une séance, il s’arrête et on voit alors l’un de ses mécaniciens observer de loin où l’on en est, afin que son pilote soit prêt à s’élancer dès que j’y retourne!»

Cette tactique a payé vendredi: deuxième chrono pour celui qui va quitter la structure VR46 à la fin de la saison... et qui doit donc se montrer à d’éventuels nouveaux employeurs. «C’est énervant d’avoir toujours quelqu’un sur son porte-bagages», reprend Lüthi, «mais c’est peut-être un bon signe, si on cherche tant à me copier.»

It’s been confirmed that Nicolo Bulega will leave the VR46 Riders Academy and Sky VR46 team at the end of the year. He won the CEV Moto3 title with the team #MotoGP https://t.co/wFO6eb3hRg pic.twitter.com/jM8QbGsEdP — EverythingMotoGP (@EvrythingMotoGP) August 1, 2019

LE CASSE-TÊTE DES PNEUMATIQUES

C’est une des spécificités de Brno en Moto2: les pneus les plus durs proposés aux teams sont près de 1,5 seconde plus «lents» que les gommes tendres, mais celles-ci perdent une grande partie de leur grip après trois ou quatre tours déjà.

Problème supplémentaire: on annonce la pluie pour samedi matin, quand se déroulera la troisième séance d’essais libres, l’ultime «qualificative» pour la superpole (les 14 plus rapides après FP3 sont directement admis; les autres s’affrontent pour l’une des quatre dernières places). «Nous avons donc essayé de tout faire en un seul jour, explique encore Tom Lüthi, soit aligner des tours avec des pneus de plus en plus usés pour comprendre les réactions, mais aussi réussir un chrono rapide qui doit nous permettre d’éviter toute mauvaise surprise samedi. C’est fait, mais le travail n’est pas fini car, pour la course, nous devrons vraiment trouver un meilleur équilibre pour durer dans la performance.»

AEGERTER, ENTRE PRÉSENT ET FUTUR

Revenu lundi du Japon, où il a participé aux 8 Heures de Suzuka, Dominique Aegerter a récupéré: «Cette course d’endurance, qui se déroule par grosse chaleur, avec un immense taux d’humidité, est certainement l’épreuve la plus exigeante que l’on puisse connaître sur le plan physique. J’ai fait trois relais d’une heure et, dimanche soir, j’étais «super kaputt».

En plus de l’effort physique, il faut une concentration maximale, puisque 60 motos sont en piste, avec des rythmes forcément très différents. Là, j’ai récupéré», explique Domi. Qui, au contraire de Lüthi, dont l’avenir est assuré, travaille parallèlement à son opération 2020: «Mon contrat avec MV-Agusta comprend une option pour un prolongement d’une année, j’ai très bon espoir de pouvoir activer ladite option», reprend Aegerter.

Problème: le nombre total de pilotes Moto2 pourrait être ramené de 32, actuellement, à 28 ou 29. Et plusieurs candidats avec de gros budgets tentent actuellement de charmer des propriétaires d’équipe.

DUCATI, SUZUKI ET HONDA: NOUVEAUTÉS

En MotoGP, les ingénieurs ne prennent pas de vacances. Danilo Petrucci (le matin) et Andrea Dovizioso (l’après-midi) ont essayé un nouveau package aérodynamique – disparition d’une paire d’ailes sur le nez d’un carénage qui prend la forme d’une pince de crabe – sur leurs Ducati Desmosedici.

Nouveau carénage, aussi, pour la Suzuki d’Alex Rins, alors que Marc Marquez a essayé un châssis Honda renforcé d’un élément en carbone, qu’on avait déjà découvert aux mains du pilote de tests du HRC, l’Allemand Stefan Bradl. Alerte pour Valentino Rossi (9e de cette première journée, pole provisoire de Fabio Quartararo): souci de moteur lors de FP2.