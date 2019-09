Vingt-quatre pilotes dans la même seconde (Dominique Aegerter et sa MV-Agusta sont les derniers sous cette barre): la première journée d’essais du GP de San Marino & de la Riviera de Rimini, sur le circuit de Misano, a été comme toujours très serrée en Moto2.

Un combat permanent dans lequel Thomas Lüthi (Kalex) ne joue plus un rôle essentiel, lui qui doit se contenter du 13e chrono du jour, à 549 millièmes de la pole provisoire de l’Espagnol Augusto Fernandez, qui a rejoint Tom à la deuxième place du classement intermédiaire du championnat après sa victoire en Grande-Bretagne: «Régulier, mais malheureusement régulièrement trop lent», soupire Lüthi. «Gros manque de grip à l’arrière, j’espérais plus du pneu tendre en fin de séance. Mais bon, on a encore une journée de travail pour corriger le tir.»

Les Yamaha devant

En MotoGP, les pilotes Yamaha ont confirmé les performances réalisées il y a dix jours, lors des tests qui avaient succédé au GP de Grande-Bretagne. Les quatre M1 se retrouvent dans le top 5, avec Maverick Viñales et Fabio Quartararo aux deux premières places, Valentino Rossi et l’un de ses élèves, Franco Morbidelli suivant directement Marc Marquez.

Le champion du monde et net leader du championnat a été le seul, en ce vendredi de grande chaleur, à s’immiscer dans cette démonstration de force de Yamaha. Coup de chapeau à Pol Espargaró, sixième avec la KTM, la meilleure Ducati étant celle du pilote de test Michele Pirro (7e), qui dispose d’une wild card.