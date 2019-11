Y a-t-il une grande différence entre un deuxième et un troisième rang final en championnat du monde? Thomas Lüthi n’hésite pas une seconde: «Bien sûr, même si j’ai déjà deux médailles d’argent à la maison, j’en veux une troisième!» Rappel de la situation: à la veille de cette finale, Brad Binder précède Lüthi de quatre points, Tom doit donc en marquer cinq de plus pour être déclaré dauphin d’Alex Marquez, après l’avoir été de Johann Zarco et de Franco Morbidelli: «Quand je suis revenu à mon stand, j’étais fâché. Contre moi, car j’ai commis une erreur dans le dernier virage; j’ai tellement retardé mon point de freinage que je ne suis pas parvenu à toucher la corde. Dommage, car...» Car, quand tout se joue au millième de seconde, il y avait moyen de gagner une ligne, de partir de la première.

La déception fut courte, car les enseignements de la journée sont très positifs: «En arrivant à Valence, je savais que sur ce circuit la KTM et Brad Binder seraient très efficaces. Vendredi, Brad nous a tous mis un peu k.-o.; aujourd’hui, il est revenu sur la même planète que nous. Ce sera un beau duel et comme nous ne serons pas les deux seuls à vouloir la victoire, on devrait bien s’amuser.» Un seul doute dans le discours de Lüthi: «J’ai connu quelques coupures d’allumage, certainement un problème électronique, nous allons vérifier tout cela.»

SUCCESSION LORENZO: SUITE, MAIS PAS FIN

On entend tout et même n’importe quoi dans le paddock de Valence. Rapport, bien sûr, à la succession de Jorge Lorenzo dans le team officiel Repsol-Honda aux côtés de Marc Marquez. Rien d’officiel à ce sujet, mais on croit savoir que les décisions sont prises: c’est bien Alex Marquez, le champion du monde Moto2, qui rejoindra son frangin, même si celui-ci botte encore en touche. Ou presque: «La décision n’est pas entre mes mains. Tout le monde sait que la Honda est compliquée pour un débutant, c’est donc à Alex, si on le lui propose, de prendre ses responsabilités. Je sais qu’il est sur la liste du HRC, mais tout le monde sait qu’il n’y est pas seul. Si nous nous retrouvons ensemble, bien sûr que j’essaierai de l’aider, mais au moment des courses, il sera un adversaire comme un autre. Pour moi, peu importe le nom de l’équipier: Pedrosa, Lorenzo, Alex ou un autre l’an prochain, je donnerai toujours tout pour gagner», rappelle l’octuple champion du monde.

ZARCO EN MOTOGP, MAIS AVEC QUOI?

Promoteur du GP de France et homme très écouté de Carmelo Ezpeleta, le CEO de Dorna, Claude Michy rentre à la maison dimanche matin: «Mission accomplie», dit-il. Ne donnant bien sûr pas de précisions supplémentaires (ce n’est pas à lui de le faire). Derrière ces deux mots se cache bien sûr le destin de Johann Zarco, qui pourrait finalement récupérer une Ducati 2019 dans le team Avintia, à la place du Tchèque Karel Abraham. Tel serait le plan que l’on serait en train de compléter en coulisses. Or, il y a de petites phrases qui laissent entendre le contraire, comme ce: «Je préférerais encore la Moto2 dans le team Marc VDS – qui va devoir trouver un remplaçant à Alex Marquez! – qu’un guidon chez Avintia.»

Il a parlé du team, mais pas de la Ducati, qu’il se verrait bien découvrir. Bref, comme le paddock est en feu, sachez encore qu’on a surpris, dans la matinée, Alberto Puig (le manager du HRC) en conversation avec Eric Mahé (le manager personnel de... Fabio Quartararo). Et pourquoi ne pas en ajouter une dernière? Jorge Lorenzo, qui mettra un terme à sa carrière de pilote professionnel MotoGP ce dimanche, intéresserait Yamaha pour son team de test! A quand la réponse, les réponses? Très bientôt. Rappelons que la saison 2020 commence mardi par deux journées de tests MotoGP sur le circuit qui accueille ce week-end l’ultime GP de la saison.

Jean-Claude Schertenleib, Valence