Marc Marquez (Honda) a remporté dimanche le Grand Prix d'Aragon, 14e épreuve du championnat MotoGP, augmentant encore son avance au championnat du monde sur Andrea Dovizioso (Ducati), qui a terminé deuxième.

Le quintuple champion du monde espagnol n'a pas fait de détail: il a mené la course de bout en bout pour son 200e Grand Prix dans la catégorie reine, et il a franchi la ligne d'arrivée sous les acclamations de son public. Il a désormais une avance de 98 points au championnat, alors qu'il reste cinq courses au programme.

Marquez, âgé de 26 ans, s'est immédiatement après sa victoire emparé d'un drapeau orné du chiffre «200» après avoir fait un signe d'un pêcheur ramenant une belle prise en franchissant la ligne d'arrivée avec près de cinq secondes d'avance sur Dovizioso. Il s'agit de sa 52e victoire en MotoGP et de sa 78e toutes catégories confondues.

