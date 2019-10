«On a eu très peur»: Alberto Puig, le team manager du HRC, le service compétition du plus grand constructeur de motos au monde, Honda, ne cache pas que l’on est passé proche d’une catastrophe vendredi matin lors de la première séance d’essais libres du GP de Thaïlande MotoGP. Marc Marquez a été éjecté de sa moto et a peiné à se relever. La machine, elle, a été détruite, comme une bombe qui exploserait au moment de l’impact avec le sol.

Que s’est-il passé? Comment un garçon qui s’est assagi au fil des années - même s’il rappelle volontiers que son principal adversaire, c’est bien lui-même -, a pu commettre une telle bourde? «Si on regarde attentivement toutes les images et qu’on analyse les données recueillies, on constate qu’avant ce virage No 7, Marc n’était pas sur la meilleure des trajectoires, il s’est retrouvé à l’extérieur, où la piste était plus sale; peut-être que de la saleté s’est collée sur son pneu arrière, ce qui expliquerait la chute soudaine», ajoute Puig. La suite? Marquez a fini par se relever tout seul, il a été emmené au Centre médical du circuit, puis dans un hôpital de la ville pour des contrôles supplémentaires. Qui ne laisseront apparaître que des contusions, spécialement à la cheville gauche et dans le bas du dos de celui qui va ensuite inventer le «Motopoly». A peine revenu de la ville, il saute sur sa moto, met tout le monde provisoirement derrière lui, avant d’aller se reposer. De l’hôpital à la pole provisoire, sans passer par le start, Marc Marquez mérite une sacrée prime!

Un bon de sortie pour Quartararo?

En cyclisme, on appelle ça: «Offrir un bon de sortie». Soit laisser faire un second couteau présumé, avec l’aval du patron du peloton. Marc Marquez a rappelé, avant sa chute et plus encore dans l’après-midi, en alignant un nombre record de tours rapides malgré la douleur, qu’il ne devrait logiquement n’avoir que peu d’adversaires dimanche sur la longueur de la course. Le plus sérieux devrait encore être le phénomène français Fabio Quartararo, qui est sorti premier d’un tiercé provisoire Yamaha, devant Viñales et Morbidelli (Rossi est cinquième). Un Marquez «sage» et un jour de gloire pour Quartararo? C’est peut-être le scénario qui se dessine en Thaïlande.

Lüthi: des sensations meilleures que son classement

On a encore vu un superbe ralenti de Tom Lüthi transformé en pilote de speedway, en travers des deux roues, contrôlant la dérive: «La scène n’était pas volontaire», sourit le pilote bernois, loin du compte le matin, mais revenu au contact l’après-midi: «Bien sûr qu’au niveau du classement (14e), c’est nettement insuffisant, mais on a beaucoup travaillé et on a fait un sacré saut en termes de qualité, puisque je me sens beaucoup mieux avec l’avant de la moto qu’en Aragon. Maintenant, il s’agira samedi de réussir le tour parfait pour être placé le plus devant possible sur la grille de départ.» Lüthi a connu un souci technique en matinée, qui l’a obligé de rentrer à son stand dès son premier tour: «De grosses vibrations avec les freins; on a perdu une quinzaine de minutes pour réparer.»

Aegerter et les MV-Agusta à l'aise

Jamais on ne l’avait vu aussi bien placé depuis le début de la saison: quatrième en matinée, seizième sur l’ensemble des deux séances – il est devancé de 138 millièmes par son équipier Stefano Manzi -, Dominique Aegerter et les MV-Agusta sont en progrès en Thaïlande: «Ce matin, je me suis senti très bien. C’est tellement agréable de pouvoir une fois à nouveau se battre pour les avant-postes. Après, on constate que plusieurs de nos concurrents réussissent plus rapidement à trouver des solutions pour améliorer le comportement des motos entre les deux séances du vendredi. Bon signe: Manzi a gagné près de 6 dixièmes, alors que je plafonnais. C’est dire qu’il y a encore à faire. On s’y attendait, les écarts sont minimes sur ce circuit (ils sont 24 en moins d’une seconde); donc, si on trouve le tour parfait et construit – le bon sillage à suivre sur les deux longues lignes droites -, il y a moyen d’atteindre enfin Q2, la seconde phase des qualifications.»