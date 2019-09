Une demi-seconde d’avance au premier secteur du premier tour, 1,119 au terme de la première ronde, le double quinze kilomètres plus loin: tout le monde avait compris dès vendredi matin que seul Marc pouvait battre Marquez, en Aragon. Or Marc est resté sage, concentré. Facile. Trop facile? «C’était le but: essayer de creuser le plus rapidement possible un écart, puis le gérer.»

2?0?0? GP starts ????



7?8? wins ????

1?2?9? podiums ????????????

8?9? poles ??

7? World Championship titles ????



Take a look through @marcmarquez93's World Championship career! pic.twitter.com/9bjgDY3gR0 — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) September 22, 2019

Rien à dire, rien à faire, surtout, face au phénomène. Valentino? Huitième, à 23 secondes. Sur 23 tours. Le calcul est facile, le duel qui a enflammé le peuple ces dernières années n’est plus possible, parce que l’écart entre «la» star du début des années 2000 et son successeur est désormais trop important.

Conséquence: le match Cervera-Tavullia s’est joué, ce dimanche, à l’échelon inférieur, entre les petits frères; Alex, chez Marquez et Luca (Marini, le fils du second mariage de la maman de Valentino) chez Rossi. Ils s’en sont donnés un bon moment à cœur joie, tous les deux, le temps de laisser partir Brad Binder et de lâcher irrémédiablement Tom Lüthi. Alex a marqué le second point pour Cervera, certes de façon moins dominatrice, mais le «p’tit» a encore plus de travail à faire que le grand pour assurer la couronne mondiale.

LORENZO: UN SENS DE L’HUMOUR PRONONCÉ

Alors que ses jours dans le team Honda-Repsol sont comptés, Jorge Lorenzo n’a pas perdu son sens de l’humour. La preuve, via sa citation sur le communiqué officiel de son équipe: «Nous pouvons retenir des choses positives, parce que nous avons appris pas mal de choses pour les réglages.» Les chiffres qui soulignent ce jugement: le plus tessinois des Espagnols termine la course à la 20e place – un seul abandon, Morbidelli, victime d’une chute dès le premier tour après un contact avec Rins – en perdant 46 secondes sur le vainqueur du jour, son équipier Marc Marquez. 46 secondes sur 23 tours? Le calcul, là aussi, est facilité.

KTM, LORENZO, ZARCO & CO

La semaine qui s’est terminée par le triomphe de Marc Marquez a bousculé pas mal de choses. KTM ayant décidé de renoncer aux services de Johann Zarco avec effet immédiat, on a trouvé une solution interne en faisant confiance à l’un des deux pilotes de tests de la marque, le Finlandais Mika Kallio (17e). Problème: Pol Espargaró, No 1 indiscutable des «orange» s’est blessé samedi et a été opéré (poignet) dimanche. Or, KTM doit règlementairement le remplacer en Thaïlande dans deux semaines. Par qui? $

Caída dura hoy... Lo siento, pero no podré correr mañana. Nos vemos en Tailandia! ????????

Tough crash today. I’m sorry, but I can’t race tomorrow. See you in Thailand! #AragonGP pic.twitter.com/12yAcZDXLM — Pol Espargaró (@polespargaro) September 21, 2019

On a entendu quelques noms dans le paddock – dont celui du Français Loris Baz – mais aucune décision ne serait prise. Du côté de Mattinghofen, on veut d’abord savoir avec le plus d’exactitude possible la durée de l’indisponibilité de Pol Espargaró. Et Johann Zarco, dans tout cela? Va-t-il ou non récupérer la Honda d’un Lorenzo qui serait mis à pied pour manque de performances? Répondre à la question, c’est peut-être en poser une autre: pourquoi Claude Michy, le très efficace promoteur du GP de France et très proche de Carmelo Ezpeleta (le CEO de Dorna, la société qui gère les GP) a fait un déplacement imprévu en Aragon ce dimanche?

LÜTHI: QUESTIONS POUR UN TECHNICIEN

On aurait préféré qu’il joue à «Questions pour un champion», il a contre son gré opté pour un autre jeu, aussi complexe: «Questions pour un technicien!» Depuis la mi-juin (Catalogne), Thomas Lüthi n’a plus goûté aux joies du podium. Et ça l’énerve énormément. Même si, depuis Misano, la vitesse – l’écart sur un tour – avec les meilleurs a diminué, le rythme – l’efficacité sur la longueur de la course – est encore insuffisant.

Tough race. P6. Didn’t had the speed till the end. We keep on working hard. Next stop #thaigp

#12 #tomlüthi

???? vincentguignet_photography pic.twitter.com/cGigY0nATy — Tom Lüthi (@ThomasLUTHI) September 22, 2019

Enfin, suffisant pour une sixième place que beaucoup d’autres aimeraient une fois obtenir: «Dans les premiers tours, avec les pneus neufs, c’était fantastique. Mon départ a été bon, j’ai pu revenir sur Marquez après avoir momentanément perdu le contact quand Fernandez est tombé juste devant moi, mais cela n’a pas duré. La suite? L’enfer. Je n’arrivais plus à entrer dans les virages. Ce n’est pas le moment de baisser les bras. Nous devons tous – moi, le pilote, mais aussi les techniciens – travailler encore plus pour trouver la solution.» Même s’il a glissé à la quatrième place du championnat, Tom est revenu à 6 points du deuxième rang. En revanche, le leader Alex Marquez compte bientôt deux courses de réserve sur lui. Il en reste cinq au programme.