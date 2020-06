La reprise du MotoGP est confirmée dès la mi-juillet: après deux courses à Jerez de la Frontera (19 et 26 juillet), les teams mettront ensuite le cap à l’est pour une série de trois GP (Brno le 9 août, puis le Red Bull Ring autrichien les 16 et 23 août). Suivront, en septembre, deux week-ends de suite à Misano et le GP de Catalogne.

Nouvelle série de trois courses de suite en octobre (GP de France au Mans, puis deux GP en Aragon), avant un double rendez-vous à Valence (8 et 15 novembre). On saura avant fin juillet si l’une ou l’autre course outre-mer qui n’a pas encore été annulée (GP des Amériques, d’Argentine, de Thaïlande et Malaisie) pourra se dérouler.

Une décision: le championnat 2020 ne se terminera pas plus tard que le 13 décembre. Toutes les courses européennes sont pour l’instant prévues sans spectateurs, avec un nombre limité de personnes ayant accès aux paddocks – pas de représentants des médias écrits, notamment.

On sait déjà qu’à Jerez de la Frontera, l’entrée dans le paddock se fera par catégories, chacun devant subir un contrôle médical. Le mercredi qui précède le GP d’Espagne, soit le 15 juillet, une journée d’essais se tiendra à Jerez pour toutes les catégories, y compris les teams de Moto-E.

Jean-Claude Schertenleib