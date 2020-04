«Notre but numéro 1 a toujours été, est plus que jamais, de pouvoir proposer une saison 2020 avec le plus grand nombre possible de GP»: promoteur du MotoGP, mais aussi du mondial superbike, le groupe Dorna a réaffirmé ce jeudi matin sa volonté, tout en évoquant pour la première fois officiellement la possibilité d’une saison «blanche».

«Si la pandémie se poursuit, avec les conséquences que l’on connaît sur nos vies; si les restrictions de déplacements restent encore longtemps en vigueur, alors viendra le moment, avec nos partenaires, la Fédération internationale (FIM), l’Association des teams de GP (IRTA) et le Groupement des constructeurs (MSMA) de discuter sur une éventuelle annulation de la saison 2020», poursuit le communiqué.

Qui rappelle aussi: «Nous allons toujours suivre les conseils de santé et de sécurité des différents gouvernements et les interdictions qui vont avec.» Rappel: si les GP de Thaïlande et des États-Unis ont été reprogrammés provisoirement en automne, les courses de Jerez, du Mans, du Mugello et de Catalogne ont été renvoyées, sans aucune date de remplacement.

J.-C. S.