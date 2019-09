A hero's homecoming for @ValeYellow46! ????



Thousands lined the roads of Tavullia to welcome The Doctor, who fulfilled a lifelong dream on his way to Misano! ????#SanMarinoGP ???????? pic.twitter.com/0uzXBRuJEp — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) September 11, 2019

C’est un week-end bien sûr particulier pour la star des stars, Valentino Rossi. Un GP à une quinzaine de kilomètres de son domicile de Tavullia, un événement et la folie qui va avec. Dès mardi, Rossi a pu s’en rendre compte: «Un rêve de gosse. Lorsque, gamins, nous faisions cette route aux nombreux virages en scooters, on se disait: tu te rends compte, ça avec une machine de course! Et voilà, c’est fait.» La route? Tavullia – World Circuit Marco Simoncelli de Misano. La moto? La Yamaha M1 de Rossi, qui a atteint une vitesse de pointe de 170 km/h. Et les limitations, les radars, Monsieur Valentino? «Pas de soucis, la route était fermée pour l’occasion», précise le préféré des foules. Qui, une nouvelle fois dimanche, rêve de retrouver les joies du podium.

MARQUEZ PARLE DE QUARTARARO

Le champion du monde en titre et net leader du mondial MotoGP, Marc Marquez (à dr.), n’hésite pas quand on lui demande qui sera son plus grand adversaire ces prochaines années? «Pas d’hésitations: Fabio Quartararo. C’est la top classe, un talent énorme. Ce qui lui manque encore? Accumuler de l’expérience, pour mieux maîtriser la journée du dimanche, soit la course. Mais c’est un processus normal.» Battu deux fois de suite dans le dernier virage, par deux adversaires différents (Dovizioso en Autriche, Rins en Grande-Bretagne), Marquez prévoit un week-end encore très chaud: «Les Yamaha seront dangereuses et Dovizioso, même s’il n’est peut-être pas à 100%, sera avec nous.»

DOVIZIOSO SE SENT BIEN

Sa chute du premier virage du GP de Grande-Bretagne reste à l’esprit, mais Andrea Dovizioso va mieux: «J’ai pu participer aux tests de Misano, la semaine qui a suivi l’accident et c’était très important pour moi d’aligner des tours. J’ai aussi travaillé sur une piste de motocross, pour m’assurer que tout fonctionnait normalement.» Car à Silverstone, le pilote Ducati nous a fait peur: «Dans les premières secondes après le choc, j’étais bien. C’est juste après que j’ai momentanément perdu la mémoire, que je ne savais pas ce qui s’était passé et que je me suis excusé auprès de mon équipe pour mon erreur. Une quarantaine de minutes plus tard, tout était en ordre.» Comment a-t-il vu la scène? «Rins glisse de l’arrière; pour l’éviter, Quartararo tourne la poignée, highside classique. Et j’étais là, au mauvais endroit, au mauvais moment.»

LÜTHI JOUE ROUTE DE NUIT

Comment éviter les embouteillages sous grosse chaleur? Simple, en roulant de nuit. Thomas Lüthi (ici à Misano) a quitté Linden jeudi matin, peu après trois heures, direction l’Adriatique. Il était présent à sa première mission du week-end: un tour à pied du circuit, avec son staff technique. Dominique Aegerter, lui, a rejoint son hôtel de Cattolica mercredi soir déjà. Du nouveau pour 2020? «En négociations...»

UN PROGRAMME COPIEUX

Le GP de San Marino & de la Riviera de Rimini propose un programme copieux: en plus des trois catégories (Moto3, Moto2 et MotoGP) habituelles, deux courses de la Coupe F.I.M. de MotoE (avec Jesko Raffin) sont au programme, la première samedi dès 16 h 15, la seconde dimanche matin à 10 h 05. Jason Dupasquier et ses copains de la Red Bull Rookies Cup en découdront pour leur part samedi, dès 17 h 15. Précision anticipative d’importance: dans une semaine, l’horaire du GP d’Aragon a été modifié, la course MotoGP (départ à 13 h) précédant le Moto2 (départ 14 h 30) pour éviter la concurrence télévisée du GP de Singapour.