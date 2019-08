L’espace d’un week-end, le dernier, Thomas Lüthi s’est transformé en pilote de motocross. Et pour cause: c’était le traditionnel rendez-vous de Linden, son village natal, une manche du championnat de Suisse remportée nettement par le Vulliérain Valentin Guillod: «Une manifestation parfaitement organisée par notre Moto-Club, un exemple à suivre. Et quel spectacle, le dimanche, notamment de la part de Valentin!»

Tom, lui, a roulé le samedi, avec les amateurs: «J’ai eu un choc quand j’ai découvert le programme: la première séance d’essais libres se tenait à 7 heures du matin! Imaginez... Pire, j’ai même été l’un des plus rapides, la preuve que je devais encore dormir au guidon», rigole Tom.

Photo: Keystone

Qui devient plus sérieux quand il parle du GP de ce week-end: «C’est un circuit que j’adore et avec les travaux effectués – nouvel asphalte -, c’est un véritable plaisir que d’y rouler. Le plus beau? Celui qui procure le plus de sensations? Difficile à dire. Le layout est formidable, c’est vrai, mais le circuit qui procure le plus de plaisir à un pilote, c’est celui sur lequel il gagne.» A Silverstone, Tom a déjà gagné: c’était le 4 septembre 2016, devant Franco Morbidelli.

AEGERTER: VERS LA SOLUTION?

Alors que chaque heure ou presque, une case encore vide se remplit dans le grand puzzle Moto2 2020, Dominique Aegerter n’a toujours pas assuré son avenir. Confidence de son manager personnel Oliver Imfeld: «Nous continuons nos tractations avec Giovanni Cuzari, le patron du team MV Agusta Temporary Forward. Nous sommes déjà d’accord sur le 50% du package.» On devine que c’est une question d’argent? «Non, pas d’argent, reprend celui qui a fait de DJ Bobo une star mondiale, c’est une question de rapport entre les prestations et les contre-prestations.»

Photo: Keystone

On appréciera la formule. Sur la piste, si les choses étaient plutôt positives dans la matinée, elles se sont compliquées dans l’après-midi: «Nous sommes partis dans une mauvaise direction, concède Aegerter. Mon grand problème? Quand je veux freiner le plus tard possible avant un virage, l’arrière bouge énormément et je n’arrive pas à entrer comme je le voudrais dans la difficulté. Je réussis à suivre pas mal d’adversaires, mais impossible de les dépasser.»

LE MYSTÈRE D’ALEX MARQUEZ PERCÉ?

Pas mal d’observateurs avisés croient avoir percé le mystère d’Alex Marquez. Ou pourquoi et comment il domine désormais tant la catégorie Moto2. Selon eux, le petit frère du meilleur pilote actuel utiliserait beaucoup plus que tous les autres le frein arrière de sa Kalex, pour stabiliser sa moto et pouvoir ainsi mieux utiliser le frein moteur.

Corollaire, il n’aurait pas besoin de freiner «comme un sauvage» de l’avant, ce qui lui permet d’entrer proprement et rapidement dans les virages, donc d’en sortir mieux. Qu’en pense... Dominique Aegerter? «Intéressante démonstration. Problème, depuis plusieurs années, on me dit que j’utilise beaucoup trop ce même fin arrière!»

SUCCESSION ZARCO: ÉTONNANT CLIMAT

La tension est latente dans le paddock de Silverstone, une situation logique après le choc provoqué il y a moins de deux semaines par l’annonce du départ de Johann Zarco du team officiel KTM à la fin de la saison, quand bien même le Français est encore lié par contrat avec la marque autrichienne pour 2020. Conséquence urgente: il faut trouver un remplaçant à l’ancien double champion du monde Moto2.

Photo: Keystone

Corollaire: alors que beaucoup de choses semblaient figées à l’étage inférieur (la classe Moto2), on pourrait bien assister à un jeu des chaises musicales très animé ces prochaines heures. Ce vendredi, on a appris que l’Espagnol Marcos Ramirez, l’équipier de Lorenzo Dalla Porta chez Leopard, en Moto3, allait prendre l’ascenseur: il a signé avec le team American Racing d’Eitan Butbul.