Réponse à la question No 1: «Oui, le Français Fabio Quartararo a bien digéré l’hiver!» Dès le premier affrontement officiel de la saison 2020, sur le circuit de Sepang (Malaisie), Quartararo – qui roule cette année encore sous les couleurs Petronas, mais dont on sait qu’il rejoindra l’an prochain le team officiel Yamaha à la place de Valentino Rossi – a dominé le débat, de peu (51 millièmes) devant son équipier italien Franco Morbidelli. Viñales est sixième (à 4 dixièmes), Rossi dixième (à 6 dixièmes).

Réponse à la question No 2: «Oui, la Suzuki n’est pas seulement la plus belle moto du peloton – quel nouveau look! -, elle a encore progressé (Rins troisième, devant le premier pilote Honda, le Britannique Cal Crutchlow).»

Ce qui nous amène à la question No 3: «Comment se porte Marc Marquez?» Le champion du monde a subi une nouvelle opération complexe à une épaule (la droite, cet hiver), il n’a repris l’entraînement à moto qu’il y a une dizaine de jours, et ce vendredi, il a été prudent (12e chrono, 2 dixièmes devant son nouvel équipier, son frère Alex).

Enfin, question No 4: «Quid de la première journée chez Ducati de Johann Zarco?» Le Français a couvert 54 tours, mais il accuse 1,5 seconde de retard sur les meilleurs.

Ultime précision: le nouveau pilote de «test» Yamaha, Jorge Lorenzo, qui a roulé en début de semaine sur une M1 2019, devrait prendre la piste samedi ou dimanche, cette fois avec un nouveau modèle. Il se murmure aussi que l’Espagnol établi au Tessin pourrait bénéficier d’une wild card pour le GP de Catalogne, le 7 juin prochain.

Les essais de Sepang se poursuivent samedi et dimanche.