25 juin 2017, une journée historique à Assen (photo). «Je m’en souviens comme si c’était hier, Valentino était juste devant moi (63 millièmes de seconde très exactement à l’arrivée!), j’étais en plein rêve, je ne pensais pas que ce serait, pour deux ans, sa dernière victoire»: l’homme qui parle, c’est son compatriote Danilo Petrucci. A Assen il y a deux ans, il s’offrait son premier podium; sur le Mugello il y a un mois, il a célébré sa première victoire. Valentino, lui, attend de retrouver le plaisir particulier de la meilleure place du podium: «Les tests de Barcelone ont été positifs et je pense que les conclusions auxquelles nous sommes arrivés nous permettront de faire une belle course ici.»

LORENZO ABSOUS, VIÑALES FÂCHÉ

Il n’y a pas eu de suite – donc pas de sanctions - sur «l’affaire» du GP de Catalunya MotoGP, quand Jorge Lorenzo a raté un freinage, emmenant avec lui Dovizioso, Rossi et Viñales. C’est son compatriote Viñales qui est toujours le plus fâché: «Jorge connaît mon numéro, s’il avait voulu s’excuser, il pouvait le faire.» A propos dudit (Lorenzo): le citoyen de Lugano devrait utiliser vendredi un nouveau châssis sur sa Honda. «Désolé, mais je ne m’occupe que de ce qui se passe dans mon côté, dans le garage commun. Je sais que lors des tests de Catalunya – où il est tombé à deux reprises -, Jorge a essayé de très nombreuses choses», commente Marc Marquez.

CURE D’AMAIGRISSEMENT EN MOTO2?

C’est le bruit qui court et qui inquiète certains dans le paddock: le système pourrait diminuer le nombre des pilotes admis dès 2020. Ils sont actuellement 31 sous contrat et l’idée serait de ramener ce nombre à 28. Seraient «visés», les teams qui ont quelques charrettes avec des fournisseurs (y compris avec d’anciens collaborateurs, pilotes ou techniciens) et qui (sur)vivent en engageant des pilotes qui paient énormément, mais qui sont loin du niveau de plus en plus élevé de la catégorie.

TESTS: DU BON ET DES QUESTIONS

Tom Lüthi comme Dominique Aegerter ont prolongé leur séjour à Barcelone, puisqu’une journée de tests était programmée le surlendemain du GP de Catalunya. Pour Lüthi, la journée a été très positive: «Beaucoup plus que les tests qui s’étaient tenus au même endroit après le GP de France», explique l’actuel deuxième du mondial Moto2.

Chez MV-Agusta, on a encore essayé beaucoup de choses, comme le dit Dominique Aegerter: «Des pièces nouvelles et différents réglages. Une grosse journée de travail positive même si, malheureusement, cela ne s’est pas traduit en progrès chronométriques. Il faisait beaucoup plus chaud que lors du GP et nous sommes toujours à une bonne seconde des meilleurs. Assen est un circuit différent, j’espère vraiment pouvoir commencer mon week-end sur une bonne base, vendredi matin, pour chercher la qualification directe en Q2 (la phase décisive des qualifications). En partant au-delà de la vingtième place, comme lors des derniers GP, le miracle n’est pas possible. On perd tellement de temps dans les premiers tours pour dépasser qu’à moins de beaucoup de casse devant, le top 15 n’est pas atteignable.»

8 HEURES DE SUZUKA: AEGERTER NÉGOCIE

Deux podiums, une popularité qui ne baisse pas au Japon, Dominique Aegerter (ici avec la MV-Agusta) aimerait participer une nouvelle fois aux 8 Heures de Suzuka (28 juillet), «la» course de l’année pour les constructeurs japonais, qui sert de cadre à la finale du championnat du monde d’endurance. Comme l’an dernier, «Domi» pourrait rouler sur une des Honda semi-officielles, celle du team Musashi HARC-Pro: «Je suis en ce moment en discussion avec mon team, puisque je suis pilote officiel MV-Agusta en Moto2 et que je pourrais rouler sur une Honda à Suzuka. J’espère avoir la réponse d’ici quelques jours», avoue le pilote bernois.

