Thomas Lüthi (Kalex) s’élancera dimanche, à 12h20, du milieu de la première ligne de la grille de départ du GP de Catalogne Moto2. Battu de 21 millièmes de seconde par l’Espagnol Augusto Fernandez, Tom sera également accompagné aux avant-postes par le Britannique Sam Lowes.

Troisième du classement intermédiaire du championnat du monde, le Suisse s’est montré à son avantage dès la première séance d’essais libres du vendredi matin; dans des conditions d’adhérence qui restent précaires, il a été le plus régulier dans la performance: «Très content de cette qualification. Vendredi, on était déjà très rapides, mais j’étais à la limite; le team a fait un formidable travail et ce samedi, malgré la hausse de la température, nous avons fait un pas important.»

En MotoGP, le Français Fabio Quartararo persiste et signe... sa deuxième pole position dans la catégorie-reine, après celle obtenue ce printemps à Jerez de la Frontera: «Deux tours très rapides en qualification, c’est bien. Ce qui me plait encore plus, c’est que j’ai été très régulier dès hier», explique le rookie français.

Quartararo sera accompagné, en première ligne, par Marc Marquez – un sauvetage miraculeux du champion du monde – et Maverick Viñales... qui a battu Franco Morbidelli d’un millième de seconde. Avec Valentino Rossi en cinquième position, Yamaha place ainsi ses quatre pilotes sur les deux premières lignes.

Parmi les «battus» de l’exercice, on citera le vainqueur du Mugello Danilo Petrucci (Ducati) et un homme dont il faudra se méfier en course, Alex Rins (Suzuki); tous les deux n’ont pas évité la chute lors de la phase décisive des qualifications. (nxp)