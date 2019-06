Quatrième d'un Grand-Prix des Pays-Bas de Moto2 au scénario de dingue, le pilote bernois Thomas Lüthi en profite pour s'emparer de la tête du classement des pilotes au championnat du monde. Il a profité en la circonstance de l'élimination de l'Espagnol Alex Marquez, qui a été entraîné par l'Italien Lorenz Baldassari dans sa chute, à deux tours de la fin.

L'Espagnol Augusto Fernandez (21 ans, Kalex) a remporté une course folle, émaillée par de nombreuses chutes. C'est la première victoire en Moto2 pour le jeune Espagnol, de l'écurie dirigée par Sito Pons, son illustre compatriote plusieurs fois champion du monde dans les années 1980. Il a devancé le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Italien Luca Marini (Kalex).

«Je suis en train de réaliser que je viens de gagner ma première course, a-t-il dit après sa victoire. Je n'ai pas fait un très bon départ, mais je suis bien remonté.» Sa moto est tombée en panne d'essence dans le tour d'honneur, montrant que son équipe avait calculé au plus juste le carburant pour obtenir un gain de poids maximal.

Alex Marquez, le jeune frère du quintuple champion du monde MotoGP Marc Marquez, est tombé à deux tours de la fin, alors qu'il se battait pour la 1re place avec l'Italien Lorenzo Baldassari. Marquez s'est d'ailleurs emporté, insultant son adversaire qui était encore à terre après leur chute commune, coupable selon lui de l'avoir entraîné dans sa chute.

Après la course, Baldassarri est allé présenter ses excuses à Marquez, et les deux hommes se sont serré la main.

Au total, 11 pilotes sont tombés pendant l'épreuve sur le rapide et technique circuit d'Assen, surnommé «la Cathédrale», où régnait une forte chaleur.

Au classement du championnat du monde, Thomas Lüthi (117 points) précède désormais Alex Marquez (111) de 6 points et le vainqueur du jour, l'Espagnol Augusto Fernandez (92), de 25 points.

