Sur le circuit où il avait connu pour la première fois les honneurs du podium – c’était en 2003, en 125 cm3, deuxième derrière Dani Pedrosa -, Thomas Lüthi (Kalex) a réussi sa première journée d’essais libres du GP de Catalogne Moto2, vendredi.

Après avoir signé le meilleur chrono de la séance matinale, Tom n’a été battu que par l’Espagnol Augusto Fernandez (Kalex, également) l’après-midi, l’équipier du leader du championnat Lorenzo Baldassari devançant Lüthi de 88 millièmes.

Mais comme la piste était plus rapide le matin, c’est bien Tom qui termine cette journée initiale au sommet de la hiérarchie, son rythme paraissant d’ores et déjà très intéressant, sur un asphalte qui évolue ici en permanence. La journée a été plus compliquée pour Dominique Aegerter; vingtième-et-unième, il n’a pas évité une chute (sans gravité) dans l'après-midi, avec sa MV-Agusta.

Quartararo impressionne

En MotoGP, la sensation du jour est encore signée Fabio Quartararo. Le Français a battu tout le monde de près de 3 dixièmes de seconde, quand bien même, il y a dix jours, il subissait une opération (syndrome des loges) de son avant-bras droit. Fabio précède Dovizioso (Ducati) et Nakagami, Marc Marquez, meilleur temps en matinée, n’est «que» neuvième, deux rangs derrière Valentino Rossi.

