Après chaque course, quand elle est réussie, plus encore lorsqu’elle victorieuse, il est de bon ton de remercier beaucoup de gens. Marc Marquez, 74e victoire en GP, connaît bien sûr cette tradition. Mais lorsqu’il a dit: «Ce week-end, toute l’équipe Repsol-Honda a fait un travail remarquable», en pensant bien sûr à son staff, son entourage, il ne s’est pas immédiatement rendu compte qu’il faisait rire (certains, très jaunes) beaucoup de monde. Rapport, bien sûr, à l’action de son équipier Jorge Lorenzo, qui s’est transformé en joueur de quilles dès le deuxième tour, «descendant» trois adversaires sérieux de Marquez (Dovizioso, Viñales et Rossi). Ce n’était que le début du Lorenzogate, qui allait occuper une partie de l’après-midi et de la soirée dans le paddock, chacun voulant voir et revoir les images. Pour comprendre.

«Lorenzo: Je m'excuse»

Le coupable – ou plutôt, le fauteur de troubles – ne s’est pas caché: «Lorsque vous freinez un petit peu trop tard, vous n’avez pas beaucoup d’options. C’est ce qui m’est arrivé aujourd’hui. C’est de ma faute, j’ai commis une erreur et je m’excuse. Par malchance, Dovi, Maverick et Valentino étaient là, ils n’ont commis aucune erreur, moi, oui. Tout le monde parle de ce crash, je peux le comprendre, car j’ai malheureusement précipité à terre trois adversaires, mais si on oublie quelques instants cette action, on constatera que, ce week-end, j’ai fait un step en avant, j’étais beaucoup plus présent.» Trop, selon ses victimes...

Réactions: Viñales fâché, Rossi philosophe

Les réactions n’ont pas manqué, bien sûr. Maverick Viñales n’a pas hésité: «C’est une erreur de débutant, commise par un pilote qui n’a rien d’un débutant.» Marc Marquez, lui, a vêtu la robe de l’avocat: «J’ai regardé deux fois les images, Jorge n’était pas «hors contrôle», il était sur sa ligne, il a perdu l’avant, il est tombé et, malheureusement pour eux, Dovizioso et Viñales se trouvaient à l’extérieur et Valentino n’a pas pu éviter les obstacles.» Que dit-il, Valentino Rossi? «Ce sont des situations que je peux comprendre; ce n’est pas la première fois que cela arrive, ni la dernière. J’ai parlé avec Jorge, il a admis qu’il avait commis une erreur, il s’est excusé.»

Réaction de Vinales : pic.twitter.com/1GUCUCtQyc — Au Guidon (@AuGuidon) 16 juin 2019

Chez Ducati, on est plus sévère

Tout le monde a compris depuis longtemps que pour empêcher Marc Marquez de remporter un nouveau titre mondial, il fallait compter sur quelques erreurs du meilleur pilote actuel. Chez Ducati, Andrea Dovizioso ne l’a jamais caché, lui qui pour la troisième saison d’affilée tente la régularité pour profiter du moindre faux-pas de l’acrobate espagnol. Et là, ce zéro survient au pire des moments: «Sur ce coup, Jorge n’a pas été très lucide. Il n’a pensé qu’à dépasser Viñales, qui avait déjà freiné à l’extrême limite, sans se rendre compte de l’endroit où il se trouvait. En soi, ce n’est pas une grande erreur, mais elle le devient quand elle est commise par un pilote comme lui au second tour d’une course. Nous sommes arrivés à cinq à cet endroit et un seul est resté debout!» Directeur sportif Ducati, Paolo Ciabatti connaît bien Lorenzo: «Nous savons tous qu’il ne l’a pas fait exprès. Il a pris le départ de cette course un peu comme s’il était un diable qui désirait obtenir enfin quelques satisfactions avec sa nouvelle moto. Il est certain que c’est une erreur que l’on n’attendait pas de sa part.»

Moto2: Tom Lüthi a essayé, en vain

Il a encore réussi le meilleur départ, il a mené les premiers tours, mais il n’a pas résisté au retour d’Alex Marquez: deuxième de ce GP de Catalogne, Thomas Lüthi a néanmoins marqué des points importants pour le championnat (erreur de Lorenzo Baldassari): «Je crois que tout le monde a vu qu’en début de course, j’étais très solide; malheureusement pour moi, dans la seconde partie, Alex (Marquez) était encore plus fort. Quand il m’a passé, j’étais à la limite pour rester avec lui, spécialement dans les freinages; j’ai alors commis quelques erreurs, j’ai failli perdre plusieurs fois l’avant. J’aurais naturellement bien voulu gagner, mais nous pouvons partir confiants à Assen, nous avons encore beaucoup appris ce week-end», explique celui qui a retrouvé la deuxième place du championnat du monde, à 7 longueurs du vainqueur du jour. Précision: Tom, comme Dominique Aegerter (16e), restent en Catalogne pour une journée de tests, mardi (ce lundi, ce sont les teams MotoGP qui sont en piste). (nxp)