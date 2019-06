C’était son rêve de toujours, depuis gosse: gagner un GP. Sur le circuit du Mugello. Danilo Petrucci est l’antithèse du pilote moderne. Issu du motocross, dont il a gardé un physique qui ne l’a pas toujours aidé, il a longtemps été l’homme à tout faire pour Ducati, placé notamment dans le team satellite Pramac. Sa grande chance allait venir: engagé comme numéro 2 de Dovizioso dans le team officiel de la marque italienne en remplacement de l’encombrant Jorge Lorenzo, «Petrux» allait encore faire le boulot.

Au Mugello, ce dimanche de fête nationale italienne, il a senti que c’était son jour. Il a tout donné, résisté à toutes les attaques. Et il a gagné, au terme d’une des courses les plus spectaculaires vues depuis longtemps. L’Italien a battu finalement Marc Marquez de 43 millièmes et son «leader» Andrea Dovizioso de 338. De quoi lui tirer quelques larmes de bonheur. Coup de chapeau aussi à Alex Rins, revenu de nulle part avec la Suzuki, pour terminer quatrième. Et Valentino Rossi? Loin aux essais, il a perdu toutes ses chances de remontée en sortant une première fois de la piste, alors qu’il se bagarrer avec Joan Mir, avant d’être éliminé sur chute.

This is what it means.



All the hard work. All the naysayers. All the people who said he was too big to ride a MotoGP bike.



He has just proved them wrong.



Danilo Petrucci, a MotoGP race winner.



The tears will flow...#ItalianGP pic.twitter.com/BDrj0faNIO