La 97e édition de la Pikes Peak International Hill Climb, dimanche dans le Colorado, a été endeuillée. La mythique «Course vers les nuages» a vu la disparition - tragique - du pilote officiel Ducati Carlin Dunne, à quelques mètres de l'arrivée.

#PPIHC | Very sad news. #CarlinDunne, a Californian 4-time motorcycle Champ of #PikesPeakIHillClimb died at its 97th edition in final corner crash on sunday. The 36 yo rider crashed his #Ducati #StreetfighterV4 18 meters from the finish line. ???? R.I.P., King of the Mountain

