«Tout cela ne me touche pas. Je sais que certains sont spécialisés dans la recherche de clics, mais tout le monde sait que je respecterai mon contrat jusqu’à la fin.» Valentino Rossi roulera encore en MotoGP l’an prochain, il a balayé les bruits qui l’annonçaient en retraite anticipée. L’Italien a gagné il y a 23 ans son premier GP à Brno – «cela fait très, très longtemps, mais je me rappelle parfaitement de ce jour-là. Car une première victoire, on ne l’oublie jamais. C’est aussi ici, une année plus tard, que j’ai assuré mon premier titre mondial», rappelle le plus jeune des quadras de la course. A Brno, le travail ne va pas manquer puisque, lundi, une journée de tests attend les teams MotoGP. L’occasion d’essayer de grandes innovations? «Je ne sais pas avec exactitude ce que Yamaha va nous proposer, reprend Rossi, mais il est clair que ces tests seront importants pour nous en vue de 2020.»

L’UNION MARQUEZ PLUS FORTE QUE JAMAIS

Thomas Lüthi est prévenu: Alex Marquez, qui a repris la tête du championnat du monde Moto2 avant la pause estivale, a bien préparé la seconde partie de la saison. Avec, bien sûr, son frère aîné Marc: «Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Chacun devine notre but – deux titres pour la famille, une seconde fois -, on verra dans trois mois s’il est atteint», affirme Marquez.

Marc Marquez (à g.) et son frère Alex Marquez

SEE YOU SOON, MISTER LORENZO

Blessé aux Pays-Bas – deux fractures vertébrales -, Jorge Lorenzo a fait savoir dès le début des vacances... qu’il allait les prolonger. On ne reverra l’équipier de Marc Marquez que dans trois semaines, pour le GP de Grande-Bretagne à Silverstone.

BINDER MONTE, RABAT PROLONGE

La saison n’est pas seulement celle du farniente, c’est aussi celle des grandes discussions et des non moins grandes décisions: KTM a officialisé la promotion de son ancien champion du monde Moto3, le Sud-Africain Brad Binder, en MotoGP dès 2020.

Brad remplacera le Malaisien Hafizh Syahrin dans le team Tech3 d’Hervé Poncharal. Sa place en Moto2, dans l’équipe d’Aki Ajo, va être récupérée par le jeune Espagnol Iker Lecuona, une «découverte» suisse, puisqu’il avait remplacé à son arrivée en GP Dominique Aegerter dans la structure alors dirigée par le Fribourgeois Fred Corminboeuf.

MotoGP encore: l’Espagnol Esteve «Tito» Rabat, que d’aucuns avaient déjà transféré en mondial superbike, a prolongé de deux ans son entente avec le team Avintia... même si on ne connaît pas encore le fournisseur futur du team basé en Andorre. Fidélité à Ducati, ou passage chez Suzuki, qui alignerait ainsi à son tour une équipe dite «satellite»?

CELA BOUGE EN ITALIE

Le vétéran Mattia Pasini a pris avec effet immédiat la place d’un autre ancien de la classe Moto2, Simone Corsi, dans le team Tasca Racing. Plus important: Lorenzo Baldassari, qui avait dominé le début du championnat Moto2 au printemps et qui avait eu un contact avec le team Avintia MotoGP, restera fidèle à ses couleurs actuelles, soit l’équipe dirigée par Sito Pons.

Un départ annoncé – donc une place à prendre – dans le team Sky de Valentino Rossi: Nicoló Bulega ne sera plus le coéquipier du demi-frère de Rossi, Luca Marini, en 2020, dans une structure qui devrait changer de nom.

Puisqu’on en est aux transferts, un rappel: Tom Lüthi est encore sous contrat avec son employeur actuel, l’équipe allemande Dynavolt-Intact pour l’an prochain. Dominique Aegerter, lui, doit encore négocier son avenir.

AEGERTER: ERREUR DE COLLAGE!

Engagé le week-end dernier une nouvelle fois dans les 8 Heures de Suzuka (Japon), Dominique Aegerter avait perdu toutes ses chances dès avant le départ, suite à une pénalité de la Direction de course (la Honda semi-officielle No 634 a dû s’élancer 90 secondes après tout le monde, du couloir des stands). Que s’est-il passé? «Une erreur de marquage de nos pneus lors des qualifications; au lieu d’apposer l’étiquette autocollante sur la gomme, un membre de notre équipe l’a collé sur la jante», explique Domi.

[EWC] Dominique Aegerter sanctionné partira dernier aux 8 Heures de Suzukahttps://t.co/umn2qXQsDW pic.twitter.com/UWSD4qCS0e — Paddock-GP (@Paddock_GP) July 27, 2019

LE PADDOCK EN DEUIL

C’est le choc dans le camp Ducati: Luca Semprini, 35 ans, l’officier de presse MotoGP de la marque italienne, est décédé soudainement pendant la nuit de mercredi à jeudi dans sa chambre d’hôtel, à Brno. Une minute de silence a été observée, en présence d’Andrea Dovizioso, de Danilo Petrucci et des responsables du team officiel.