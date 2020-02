Les essais d'hiver sont terminés pour les teams MotoGP: les pilotes Yamaha ont signé les meilleurs temps lors de cinq des six journées de tests officiels, avec Fabio Quartararo (dominateur en Malaisie) et Maverick Viñales. C’est l’Espagnol qui signe le meilleur chrono de la répétition générale, sur le circuit de Losail (Qatar), à dix jours de l’ouverture de la saison; il précède Franco Morbidelli et Quartararo, pour un triplé Yamaha (Rossi, victime d’une chute sans conséquences physiques, est douzième). Confirmation de Suzuki (Rins quatrième, Mir sixième).

Chez Honda, en revanche, les soucis ne manquent pas: le champion du monde Marc Marquez est tombé aussi bien samedi que dimanche, chute également pour Cal Crutchlow, la RC213V millésime 2020 posant de sérieux problèmes à ses pilotes. Ce lundi, Marc Marquez a d’ailleurs travaillé avec trois machines différentes, dont un modèle 2019 et un ensemble composé d’éléments plus anciens encore: «C’est le but de ces essais», rassure le team-manager Alberto Puig, qui sait que le circuit de Losail n’est pas celui qui convient le mieux à Honda.

Les écarts, il est vrai, sont minimes: après trois journées de travail, les 18 premiers sont en moins d’une seconde, Meilleur pilote Ducati, Jack Miller (5e, devant Marc Marquez). L’exploit de ces essais est signé par le «rookie» Brad Binder, qui place sa KTM au neuvième rang, à 425 millièmes de la pole. Dès samedi, ce sera au tour des pilotes Moto2 et Moto3 de prendre la piste pour, à leur tour, peaufiner leur préparation.

Jean-Claude Schertenleib