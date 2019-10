Rappel. A la veille des premiers essais du GP de Grande-Bretagne, à Silverstone, «lematin.ch» est le premier média à évoquer la possibilité, pour un Johann Zarco qui vient de demander d’être libéré de son contrat avec KTM, de se retrouver dès l’an prochain équipier de Marc Marquez dans le team officiel Repsol-Honda à la place de Jorge Lorenzo. Ce scénario, jugé fantaisiste par beaucoup, n’est pas né d’un excès quelconque, mais bien d’informations exclusives obtenues d’une des personnes qui compte le plus dans le milieu.

Depuis, les choses semblent se mettre en place: courtisé par Yamaha qui voulait faire de lui le pilote de son test team, le Français ne s’est pas précipité. Parce qu’il savait que d’autres choses se préparaient: dès dimanche prochain en Australie et pour trois courses, il pilotera une de ces Honda RC213V – certes, un modèle 2018 – qui passent par beaucoup pour être «inconduisibles». Un harakiri parfait? Pas sûr du tout. Et pas sûr non plus que Jorge Lorenzo porte encore les couleurs Repsol-Honda l’an prochain.

Une chose est en revanche certaine et Yamaha l’a fait savoir à Motegi: la décision de Zarco de remplacer Nakagami en cette fin de saison met fin aux discussions entre les deux parties. Et Valentino Rossi, lui-même, s’en dit peiné...

Lüthi et la sortie du tunnel

Ce n’est pas encore le Tom Lüthi du début de saison, présent en permanence aux avant-postes, mais cela commence à y ressembler: à Motegi, le Bernois espère bien voir le bout du tunnel – même si, on le rappelle, la «crise» de ces derniers GP était une crise à très haut niveau! – sur le circuit japonais. En attendant, il a eu beaucoup de chance ce matin à la sortie... d’un des tunnels de Motegi: «J’ai eu le bon réflexe, mais c’était un début d’highside et à cet endroit, très rapide, il ne fait pas beau du tout tomber. Les conséquences auraient pu être sérieuses», explique-t-il.

Un coup de semonce qui ne l’a pas empêché, l’après-midi, de passer un nouveau cap. Même si... «Quand, dès votre troisième tour lancé, vous améliorez d’une demi-seconde votre meilleur chrono du matin, cela avec des vieux pneus, c’est que vous avez trouvé une solution intéressante. Problème, avec les pneus neufs, je n’ai plus retrouvé les mêmes sensations; j’ai commis trop d’erreurs, je n’avais pas le rythme.» Précision: les 21 premiers de la hiérarchie Moto2 sont en moins d’une seconde!

Aegerter: si près, si loin...

Le vingt-et-unième de ces pilotes Moto2 qui termine la journée dans la seconde, c’est Dominique Aegerter, qui perd très exactement 984 millièmes sur Alex Marquez. Si près (au temps) et si loin (au classement): «Mon équipier Stefano Manzi (7e chrono du jour, avant une chute) est très rapide ici, je l’étais ce matin, un peu moins cet après-midi, parce que nous continuons d’essayer des choses, d’accumuler les données en vue du futur», explique Aegerter.

Problème: il n’est toujours pas sûr que le futur de MV-Agusta se conjugue avec le pilote de Rohrbach: «Quand je sais le temps et l’énergie que nous avons investi dans ce projet, il est certain que mon plus grand désir est de mener à bien le retour de ce nom prestigieux de la course, mais il n’y a toujours pas d’accord entre nous. D’autres que moi font tout pour essayer de rester dans ce paddock», souffle Aegerter. Qui confirme avoir d’autres possibilités, notamment en mondial supersport.